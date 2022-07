Il pesto alla genovese è sicuramente una delle salse più famose della nostra tradizione. In commercio ne sono disponibili diverse marche di varie qualità, ma molte persone preferiscono coltivare il basilico sul proprio balcone e prepararlo in casa. In quest’ultimo caso, il problema è che per farlo ci vogliono davvero tante foglie di questa pianta.

Invece, con noci, zucchine, un paio di foglie di basilico e pochi altri ingredienti è possibile cucinare non il solito pesto, ma una golosa alternativa. Per prepararla ci sarà bisogno anche di un semplice frullatore. Seguendo le indicazioni che daremo, in addirittura meno di 10 minuti si otterrà una buonissima salsa assolutamente da provare.

Ingredienti per 8 persone

4 zucchine medie;

2 spicchi di aglio;

200 g di gherigli di noce;

4 foglie di basilico;

sale fino;

4 foglie di menta;

prezzemolo;

pepe nero tritato;

olio extravergine d’oliva.

Non il solito pesto per condire la pasta, ma ecco una salsa facile e veloce con le zucchine

Lavare e pulire le zucchine. Dopo averle spuntate, tagliarle a rondelle. Farle rosolare assieme ad un filo di olio extravergine di oliva e ad uno spicchio di aglio intero. Fatto ciò, immettere tutti quanti gli ingredienti nel frullatore, compresi sale e pepe e il restante spicchio di aglio intero. Emulsionare il tutto fino ad ottenere una crema densa ed omogenea.

Ecco pronta questa salsa, una golosa alternativa al solito pesto alla genovese. Non resta che mantecarla con la pasta oppure servirla su dei semplici crostini di pane. In quest’ultimo caso, diventerà un antipasto della domenica da servire agli ospiti oppure degli stuzzichini per un aperitivo. Sarebbero infatti perfetti per accompagnare il proprio cocktail estivo preferito e così rifocillarsi dall’arsura.

