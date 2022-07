Molti pensano che per vedere splendidi paesaggi lussureggianti, ricchi di vegetazione, di profumi e dalle pareti affacciate sull’oceano occorra viaggiare lontano. Ma in realtà non è affatto così. Anche in Europa abbiamo delle bellezze dal fascino oceanico. E no, non si tratta delle famosissime e spesso affollatissime Canarie, bensì di un altro arcipelago nel mezzo dell’oceano ma collegato molto bene con il continente. Vediamo di quale si tratta.

Le isole Azzorre sono ancora poco frequentate dai turisti italiani

Parliamo delle splendide Isole Azzorre, appartenenti al Portogallo. Esse distano più di 1300 chilometri dal continente, e sono delle vere perle incontaminate circondate da un oceano mozzafiato. L’arcipelago è composto da nove isole principali, ognuna con il suo fascino e le sue curiosità. Ma ciò che accomuna tutte le isole è il loro clima molto particolare. La vicina corrente del golfo rende il loro clima sempre mite e relativamente umido. Questo favorisce lo sviluppo di splendide foreste perenni.

Le chiamano le Hawaii dell’Europa queste isole dai panorami mozzafiato e dalle foreste lussureggianti

Le Azzorre sono state paragonate alle Hawaii per la loro origine vulcanica, le loro pareti scoscese e la lussureggiante foresta verde. A differenza dell’arcipelago delle Canarie, gettonatissimo da giovani e pensionati, le Azzorre non sono ancora state travolte dal turismo di massa. Si conservano quindi relativamente incontaminate.

Clima tra i 14 e i 22 gradi tutto l’anno

Le chiamano le Hawaii dell’Europa queste isole dal clima costante e caldo. Le temperature, infatti, non scendono mai sotto i 14 gradi, anche d’inverno. Le piogge abbastanza frequenti e l’aria umida mantengono sull’isola delle splendide foreste sempreverdi, che crescono sulle pendici dei vulcani.

Parchi naturali e avvistamenti di cetacei

Sulle isole di Santa Maria e Sao Miguel troveremo degli splendidi parchi naturali, ricchi di flora e fauna locale, che sono visitabili tutto l’anno. Se visitiamo l’arcipelago nel periodo che va da aprile a ottobre, avremo inoltre la possibilità di vivere un’esperienza unica: osservare da vicino i cetacei nel loro ambiente naturale. L’arcipelago è infatti una delle destinazioni migliori in Europa per fare whale watching. Potremmo addirittura avvistare la balenottera azzurra, l’animale più grande del pianeta, oltre alle magnifiche megattere, e ovviamente ai simpaticissimi delfini. Gli appassionati di sport acquatici troveranno pane per i loro denti nelle numerose strutture dedicate al surf, windsurf, e altri sport.

Approfondimento

