Coltivare le fragole sospese in vaso in balcone è abbastanza semplice, non richiede molto impegno e darà molte soddisfazioni. Infatti, nel caso in cui non ci sia abbastanza spazio in balcone o in giardino potrebbe essere un’ottima soluzione per non rinunciare al giardinaggio. Inoltre, è un’idea molto creativa per arredare il proprio angolo verde.

In questa mini guida si scoprirà come coltivare le fragole sospese in balcone o in giardino per avere una fantastica composizione veramente originale e accattivante.

Composizioni sospese e verticali

Le idee fai da te per realizzare composizioni di fragole sospese sono tante e tutte originali.

Si può, ad esempio, realizzare una torre con un semplice tubo in pvc. Basterà fare dei fori nel tubo, riempire il cilindro di terra inserire le piantine nei buchi. Parte del tubo potrà essere inserito in un vaso, cospargendolo prima con dell’argilla espansa e poi con del terriccio per stabilizzare la struttura. In questo modo le piantine cresceranno come dei veri e propri grappoli e sarà veramente curioso osservare tutte le fragole che scendono dall’alto in una composizione sospesa.

Un altro modo molto interessante per avere le fragole sospese nel proprio angolo di natura è coltivarle in cestini. Facendo dei piccoli fori sul rivestimento per evitare i ristagni, basterà inserire dei contenitori con dei piccoli fori sul fondo e inserire le piantine di fragole. Basterà posizionare il cestino all’altezza giusta così da poter innaffiare le piante con facilità.

Come realizzare una parete di fragole a cascata

Nel caso in cui si cerchi un’idea alternativa per la coltivazione delle fragole, si può optare per un orto verticale. Riciclando dei pallet, delle panche o dei bancali è possibile realizzare un meraviglioso muro naturale con fragole a cascata.

Dopo aver scelto lo stile dei pallet che più si adatta al proprio balcone o giardino – grezzo o colorato- basterà agganciare delle piccole fioriere e comporre la struttura come si preferisce. In alternativa, se si utilizzano i bancali, si potranno agganciare i vasi alle assi del pallet o inserire del tessuto tra gli spazi aggiungendo un telo di plastica a copertura sul retro.

Infine, ci si potrà sbizzarrire con un po’ di fantasia o con degli accessori specifici per la coltivazione in verticale. Borse per piante, fioriere pensili, barattoli e scarpe da giardinaggio sono alcune delle fantastiche idee per rendere il proprio angolo verde unico nel suo genere.

Basta veramente poco per avere fragole belle da vedere e buone da mangiare. Ecco spiegato come coltivare le fragole sospese in balcone o in giardino per avere una fantastica composizione veramente originale e accattivante.