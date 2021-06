In estate i dolci a cucchiaio sono una garanzia per organizzare delle bellissime cene che non lascino nulla al caso. Se un dessert è mono porzione, fresco e delicato non si potrà proprio farne a meno e sarà molto più facile gustarlo.

In questo articolo Noi di ProiezionidiBorsa sveleremo come realizzare un fantastico e sfizioso dolce al cucchiaio con fragole e mango pronto in soli 20 minuti.

Ingredienti

Per un dessert che sappia di vacanza, di festa e di cene divertenti con gli amici, il dolce al cucchiaio con fragole e mango è la scelta ideale. Prepararlo è veramente molto semplice e servono pochissimi ingredienti.

Per il fondo alle fragole:

-200 g fragole ;

-40 g zucchero;

-5 g di gelatina in fogli;

100 g acqua.

Per la crema al mango:

-250 g mango;

-300 g panna fresca liquida;

-10 g di gelatina in fogli;

-80 g zucchero;

-100 g latte.

Preparazione del fondo alle fragole

Il primo step consiste nel preparare il fondo del dolce. Mentre i fogli di gelatina dovranno essere messi in ammollo nell’acqua fredda si potrà procedere alla pulizia delle fragole. Dopo averle lavate e asciugate per bene si dovranno tagliare a piccoli pezzettini e dovranno totalizzare 200g privati degli scarti (come, ad esempio, il picciolo). Sarà conveniente selezionare fragole ben mature.

Inserirle in una ciotola o in un contenitore insieme a 40 di zucchero e frullare tutto sino ad ottenere un composto simile alla purea.

In un pentolino mettere a bollore 100g di acqua; una volta raggiunta la temperatura togliere dal fuoco e inserire la gelatina, facendo attenzione che sia ben strizzata. Mescolare per bene ed unire al composto di fragole, mescolando dall’alto verso il basso. Dividere poi, nei 6 bicchierini e riporre tutto in frigo a raffreddare.

Come preparare una deliziosa crema al mango

Dopo che lo strato di fragole si sarà addensato per bene è il momento di preparare la crema al mango. La procedura iniziale è simile alla precedente. Mettere in ammollo l’altra gelatina e pulire il mango privandolo di tutti i suoi scarti. Dopo aver ottenuto 250g di mango pulito, unire la panna liquida, lo zucchero e frullare sino a quando si abbia una consistenza meno liquida e più spumosa.

Portare a bollore 100g di latte e aggiungere la gelatina strizzata una volta tolto dal fuoco.

Mescolare bene il latte e la gelatina e lasciare raffreddare per circa dieci minuti. Unire al composto di mango continuando a mescolare.

Infine, è il momento di completare la composizione del bicchiere: distribuire il composto nei vari bicchieri e lasciare raffreddare per circa un’ora e mezza. Il dessert potrà essere decorato con frutta di stagione a piacimento prima di essere servito.

Ecco come realizzare un fantastico e sfizioso dolce al cucchiaio con fragole e mango pronto in soli 20 minuti.