Ci sono sul mercato tantissimi prodotti di qualità ed efficaci per la cura della pelle del viso e del corpo. Spesso però hanno prezzi di mercato non sempre accessibili. Non dobbiamo disperare, perché è possibile creare maschere di bellezza in casa utilizzando prodotti assolutamente naturali. Questo ci salvaguarda da effetti indesiderati. Abbiamo già visto gli straordinari benefici di questa farina nel curare l’acne e ottenere una pelle pulita e non lucida. Oggi vediamo lo straordinario effetto anti-età per viso e collo di una maschera ottenuta in casa con questa farina dai benefici sorprendenti, che in pochi conoscono.

I benefici di questo ingrediente naturale

Un grandissimo alleato della nostra pelle è la farina di riso. La farina di riso contiene proteine, fibra grezza, vitamine e sali minerali, oligoelementi e acidi grassi essenziali, enzimi e biostimoline. Non è difficile quindi immaginare i suoi benefici, oltre che come cosmetico, anche in cucina. È la farina, infatti, che dovrebbe scegliere chi soffre di celiachia o di colesterolo. La farina di riso è un ingrediente ideale per la realizzazione di maschere per il viso e detergenti per la cura della pelle. Aiuta, infatti, a uniformare il colore della pelle correggendo le imperfezioni e ha funzione esfoliante per la pelle. Contribuisce così a mantenere la pelle giovane, liscia ed elastica.

In pochi conoscono lo straordinario effetto anti-età della maschera viso e collo ottenuta in casa con questa farina dai benefici sorprendenti

La farina ha proprietà rinfrescanti, lenitive, aiuta a opacizzare la pelle lucida e a lasciarla morbida e liscia. Proprio per queste capacità “assorbenti”, però, è adatta a chi ha la pelle sensibile, ma non a chi ha la pelle particolarmente secca. Vediamo adesso la ricetta per una maschera viso e collo fai da te. In un pentolino portare a ebollizione 2/3 cucchiai di farina di riso, una carota frullata e un po’ d’acqua o di latte. Il risultato deve essere una pastella, né troppo liquida né troppo densa. Lasciare raffreddare per mezz’ora e stenderla sulla pelle del viso e del collo. Lasciate in posa dai 20 ai 40 minuti e sciacquare con acqua tiepida. Il risultato è davvero sorprendente. Il consiglio è applicare questa maschera almeno 2/3 volte a settimana.