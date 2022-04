Ci sono luoghi meravigliosi che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Per questo motivo, conoscere il maggior numero di posti da vedere che possano piacerci è sicuramente il modo migliore per iniziare a viaggiare. Fare un giro sulle mappe, guardare le piccole cittadine, i borghi e gli angoli nascosti, può essere un’ottima idea per provare ad apprezzare la bellezza. Se pensiamo all’Italia, poi, possiamo affermare con decisione che il Bel Paese è strabordante di posti davvero magnifici.

I luoghi bellissimi da visitare in Italia almeno una volta nella vita per poter apprezzare la meraviglia del Bel Paese

Tra i luoghi stupendi che ci sono nel nostro Paese, troviamo senza ombra di dubbio le grandi città. Basti nominare Firenze, Roma, Milano, Genova. Ma ci sono tantissimi altri luoghi che potrebbero farci innamorare e che non sono esattamente noti quanto si meriterebbero. Parliamo di piccole città e borghi che sarebbe davvero giusto visitare almeno una volta nella vita. Per esempio, in Basilicata, sorge questo meraviglioso paesino poco conosciuto ma davvero di impatto che ci farà innamorare. E abbiamo descritto i dettagli più importanti proprio in questo nostro precedente articolo. O ancora, in un altro articolo, spostandoci vicino Bologna, abbiamo visto un altro borgo interamente dipinto che ci lascerà a bocca aperta.

Fuga d’amore felice e meravigliosa in questo posto sospeso tra fiaba e realtà che farà innamorare chiunque dai primi attimi

Oggi ci spostiamo nel Lazio, più precisamente sui Monti Prenestini. Qui sorge il maestoso Santuario Madre delle Grazie della Mentorella. Si parla di una Chiesa che ha attorno a sé una leggenda davvero affascinante, che catturerebbe l’attenzione di chiunque. Infatti, secondo il mito, Costantino decise di far sorgere il santuario. Quest’ultimo, dunque, pare sia proprio tra i più antichi, se non il più antico, di tutto il nostro Paese. Ammirando l’edificio, potremmo notare una Chiesa ricca di affreschi e un altare che risale a circa 800 anni fa. Le cappelle dipinte, poi, riescono a creare un’atmosfera sospesa che rende il luogo rilassante e fuori dal Mondo reale.

Il paesaggio intorno conferisce al luogo una meraviglia ulteriore, che lo rende perfetto per una gita fuori porta. Inoltre, intorno si potrà visitare il paese di Guadagnolo, ricco di particolarità e di piccoli vicoli, dove potremo trovare ristoranti per assaporare il cibo tipico del luogo. Perciò, ora sappiamo che possiamo trascorrere una fuga d’amore felice e meravigliosa in questo posto fantastico che ci regalerà tantissime gioie e soddisfazioni.

Lettura consigliata

