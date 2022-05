L’amore per la natura spesso si esprime scegliendo alcune mete per andare in vacanza invece di altre. Quando facciamo la spesa, inoltre, cerchiamo di scegliere prodotti a km zero oppure provenienti da coltivazioni biologiche. Ciò potrebbe far bene a noi ma anche all’ambiente. Anche nella cura delle piante possiamo scegliere alcuni rimedi naturali contro afidi o cocciniglia.

Se abbiamo il desiderio di coltivare alcuni ortaggi e abbiamo a disposizione un terrazzo o un giardino, dovremmo stare attenti a una cosa. Di solito si pensa all’esposizione solare oppure al periodo giusto per la semina. Ciò che si trascura è un altro aspetto. Bisogna sapere che ci sono delle specie vegetali che possono influenzare la buona riuscita di un orto. In natura, infatti, sappiamo che ci sono alcune piante che allontanano insetti dannosi o parassiti e altre che fanno ombra a quelle sensibili. Conoscendo alcune caratteristiche delle piante da orto, ma anche delle erbe aromatiche e di certi fiori, se ne potrebbero seminare e piantare vicine alcune e toglierne altre. In questo modo si coltiverebbe il terreno seguendo le giuste consociazioni.

Ecco cosa è meglio coltivare nell’orto accanto a pomodori e cavoli oltre a lattuga o ai fiori utili contro i parassiti

Possiamo realizzare in terrazzo o meglio in giardino un bell’orto, anche con poche piante. Basterà scegliere quelle che si possono aiutare a vicenda. Tra le tante consociazioni ce n’è una detta “delle tre sorelle”. Le tre piante sono le zucchine, i fagioli e il mais. Questo è un esempio ben riuscito di consociazione, perché il mais cresce in altezza e i fagioli possono arrampicarsi su di esso. Le zucchine, invece, si propagano sul terreno contrastando l’attecchimento di erbe che potrebbero togliere nutrimento alle altre due.

Passando al pomodoro, potrebbe giovargli la vicinanza della borragine, del basilico, della menta e di un fiore, il tagete. Sembrerebbe che queste piante allontanino dei parassiti dannosi alla sua crescita.

Con gli asparagi c’è anche un bel rapporto. Dopo la loro raccolta, nel terreno ricco di nutrienti si potrebbero sistemare piantine di pomodoro. Queste eviterebbero pure il proliferarsi di erbe infestanti. Utile anche la vicinanza della lattuga, poiché il terreno si manterrebbe a una temperatura ottimale per il nostro ortaggio rosso.

Passando al cavolo, sembra che il pomodoro lo aiuti allontanando insetti dannosi. Vicino al cavolo andrebbero coltivate anche alcune erbe aromatiche, come il timo e la menta e fiori come la camomilla. In questo modo potremo coltivare insieme piante utili per diversi scopi in cucina.

Ecco cosa è meglio coltivare nell’orto, quindi, per far crescere sani alcuni ortaggi.

