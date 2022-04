Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio cita un famoso detto che tutti abbiamo sentito almeno una volta nella vita. Tanto stimata e tanto importante, la fiducia è fondamentale nei rapporti interpersonali e rappresenta la base di ogni relazione. Ciascuno di noi desidera fidarsi di qualcuno, anche se spesso risulta difficile anche riconoscerlo a se stessi. D’altra parte, il desiderio profondo di poter dire “mi fido di te” si accompagna spesso alla paura del tradimento e della delusione. Le esperienze passate, spesso negative, ci segnano e non ci permettono di lasciarci andare come vorremmo. Ed ecco che diventiamo un po’ schivi e diffidenti nei confronti degli altri, specialmente se sconosciuti. D’altra parte, esistono persone che, probabilmente per bisogno di affetto e supporto, tendono a fidarsi incondizionatamente di chiunque incroci il loro cammino.

Anche in questo caso la strategia migliore sarebbe la moderazione ed evitare di eccedere in un senso o nell’altro. Bene, ma come possiamo trovare una via di mezzo tra l’eccessiva fiducia e la diffidenza più totale? Oltre ad un lavoro su se stessi che risulta fondamentale in queste circostanze, ci può aiutare anche l’analisi dei comportamenti altrui.

Vediamo quali sono i 3 atteggiamenti che dovrebbero farci indietreggiare immediatamente.

Come capire se una persona è affidabile osservando questi 3 comportamenti che sembrano normali e invece dovrebbero allarmarci

Iniziamo dal primo, le critiche. Proprio così, il primo segnale è la critica delle altre persone, il classico personaggio che ne ha una per tutti e sminuisce ogni atteggiamento altrui. Ricordiamoci che come lo fa con gli altri, potrebbe farlo anche con noi.

Andiamo al secondo, chi predica bene e razzola male. In sostanza, ci riferiamo alla tendenza di alcuni di fare sempre la morale, evidenziando le proprie gesta eroiche e i loro solidi valori. Purtroppo, però, sono anche coloro che nei fatti agiscono in modo spesso esattamente opposto rispetto alle tante millanterie.

Passiamo al terzo, che potremmo definire il rimprovero giudicante. La persona inaffidabile è anche quella dal giudizio facile nei confronti dell’interlocutore, che sfortunatamente potremmo essere proprio noi.

Infatti, molti ritengono che per spronare gli altri si debba utilizzare il rimprovero. Tuttavia, questo atteggiamento, spesso dai tratti giudicanti e fastidiosi, non fa altro che creare insicurezza e bassa autostima.

Ecco come capire se una persona è affidabile, basta un pizzico di osservazione e probabilmente anche un po’ di amor proprio.

