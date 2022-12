3 dolci tradizionali dell’Umbria facili da preparare per arricchire la tavola di Natale

Andare per negozi e comprare qualcosa di pronto è facile. Spesso si sosta al banco gastronomia specialmente al ritorno dal lavoro. Se abbiamo voglia di dolce ci sono le pasticcerie. Per le feste, però, avendo più tempo, proviamo a cucinare delle ricette della tradizione. Per esempio, quelle che adesso scopriremo continuando la lettura.

La cucina italiana eccelle per la qualità dei prodotti e l’inventiva delle preparazioni. Ogni regione custodisce secoli di esperienza culinaria.

Se abbiamo del tempo, portiamo sulle tavole qualche dolce della tradizione. Ad esempio, ci sono dei dolci tipici dell’Umbria molto buoni e facili da fare. Forse li abbiamo già assaggiati in vacanza.

Per il panpepato occorrono:

90 g di farina ;

; 100 ml di miele ;

; 40 ml di vino rosso;

90 g di cioccolato fondente;

50 g di noci ;

; 50 g di nocciole ;

; 50 g di mandorle ;

; 50 g di uvetta ;

; un cucchiaino di pepe nero ;

; un pizzico di cannella in polvere;

in polvere; una grattugiata di noce moscata.

Come fare il panpepato

Mettiamo l’uvetta in un po’ d’acqua. Quando si sarà ammorbidita, uniamola alla frutta secca tritata grossolanamente in un contenitore. Aggiungiamo il cioccolato a pezzetti.

Facciamo bollire il miele con il vino e versiamolo nella ciotola. Mescoliamo e quando il cioccolato è sciolto versiamo le spezie e poi la farina a pioggia. Mescoliamo e poi impastiamo a mano.

Rivestiamo una teglia con carta forno e disponiamo il panpepato in due o tre forme rotonde. Bisognerà cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Si serve a fette.

Il secondo dolce della tradizione umbra è la pinoccata. Gli ingredienti sono:

500 g di zucchero ;

; 150 ml di acqua ;

; 300 g di pinoli ;

; un limone piccolo non trattato.

Versiamo lo zucchero in un pentolino con l’acqua. Portiamo a ebollizione e quando lo zucchero è sciolto spegniamo. Uniamo i pinoli, la scorza grattugiata del limone e mescoliamo.

Versiamo il tutto su un piano da lavoro bagnato e livelliamo con un coltello. Tagliamo le pinoccate a forma di rombo. Lasciamo raffreddare.

Le pinoccate si possono avvolgere singolarmente con carta forno come caramelle.

3 dolci tradizionali dell’Umbria facili e golosi

Per fare il torciglione prepariamo:

300 g di mandorle dolci;

dolci; 50 g di mandorle amare;

2 albumi ;

; 200 g di zucchero ;

; 2 gocce di cioccolato e una mandorla intera.

Montare a neve gli albumi. Tritare le mandorle insieme a metà zucchero. Versare in una ciotola, aggiungere l’altro zucchero e gli albumi. Mescolare e impastare. Diamo la forma di un serpente e poniamo il torciglione su una teglia con carta forno. Inseriamo la mandorla su un’estremità per fare la lingua.

Cuociamo a 170 gradi in forno per circa 30 minuti. Quando è tiepido formiamo gli occhi con le gocce di cioccolato.

A Natale serviamo almeno uno di questi 3 dolci tradizionali dell’Umbria facili e particolari. Se un ospite ha problemi di glicemia o è a dieta, potremo preparare una torta meno zuccherata e calorica.