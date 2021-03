I fiori, oltre che per abbellire le nostre case e i giardini, sono utilizzati per esprimere emozioni e sentimenti. Infatti, possiamo regalare dei fiori per esprimere o dimostrare un sentimento a qualcuno. Siccome può essere difficile a volte interpretarne il significato, in questo articolo vogliamo spiegare come capire il linguaggio dei fiori per un gesto che vale più di mille parole.

Amore

Da sempre utilizzati per esprimere il sentimento più forte e profondo di tutti, i fiori legati a questo significato sono molteplici. Il più classico, conosciuto e largamente utilizzato è la rosa rossa. La rosa rossa simboleggia l’amore sin dall’antichità. Infatti, il suo significato è legato alla figura di Adone, uomo bellissimo amato da Afrodite che, per abbracciarlo, si fece strada tra i rovi di rose: si narra che dal suo sangue nacquero le rose rosse. La rosa rossa però non è l’unico fiore simbolo dell’amore. Tra essi troviamo anche il tulipano rosso e il garofano rosa che simboleggia l’amore corrisposto. La primula è simbolo del primo amore e l’ibisco della passione fisica. Infine, la fresia simboleggia l’amore platonico.

Amicizia

Spesso i fiori sono utilizzati per dimostrare apprezzamento ed affetto verso un’altra persona. Tra i fiori che simboleggiano questo sentimento abbiamo il glicine che è adatto ad esprimere gentilezza e disponibilità e il fiordaliso è simbolo di un rapporto schietto e sincero.

Perdono

Se spesso i fiori vengono regalati per esprimere un sentimento, sono anche impiegati per farsi perdonare. Chiedere scusa con un fiore può essere un gesto molto efficace e, per farlo, consigliamo di donare un mazzo di peonie che sono simbolo di timidezza e vergogna. Le calendule sono simbolo di dolore e dispiacere, pertanto regalando questi fiori facciamo capire all’altra persona che cosa stiamo provando.

Ammirazione

Si può ammirare una persona per diversi motivi che sono la sua bellezza, le sue doti personali o artistiche oppure per il conseguimento di un suo traguardo personale. Per esprimere ammirazione possiamo regalare le calle che sono considerate simbolo di bellezza ed ammirazione oppure le orchidee che esprimono stima e gratitudine.

Abbiamo spiegato come capire il linguaggio dei fiori per un gesto che vale più di mille parole: ricevere un fiore da qualcuno, in fondo, è un atto sempre gradito.

