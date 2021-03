Le piante d’appartamento sono in grado di dare un vero tocco di colore ed eleganza alle nostre case. Alcune di esse, oltre a decorare, sono anche utili per la nostra salute. Oggi vogliamo presentare una pianta che non solo è meravigliosa grazie ai suoi splendidi colori, ma fa anche bene alla salute. Ecco la pianta d’appartamento più bella e che solo in pochi conoscono: stiamo parlando della Guzmania.

Cos’è la Guzmania

La Guzmania è una pianta d’appartamento di origine tropicale che appartiene alla famiglia delle Bromeliacee ed è diffusa nel centro America. Il fascino di questa pianta sta in particolar modo nei suoi fiori che sono belli ed eleganti. I suoi fiori tubulosi possiedono molteplici colorazioni che vanno dal giallo, al rosa, al viola, fino al rosso e all’arancio e le sue foglie sono arcuate e di colore verde splendente. Inoltre, questa pianta è l’ideale da tenere in casa o in ambienti affollati come gli uffici perché è in grado di depurare l’aria negli ambienti chiusi.

Come coltivarla

Oltre ad essere una pianta incantevole, è anche semplice da coltivare. Infatti, essa non necessita di particolari cure. Questa pianta vuole essere esposta al sole, ma ne patisce i suoi raggi diretti. Per capire se la quantità di luce che le diamo è buona dobbiamo guardare le sue foglie. Se riceve troppo sole, le foglie schiariranno, se invece ne riceve poco le foglie diventeranno scure. La sua temperatura ideale è compresa tra i 16 e i 22 gradi, ma bisogna fare attenzione alle correnti d’aria perché le patisce.

Umidità

La Guzmania ha bisogno di una buona dose di umidità e quindi necessita di un terriccio sempre bagnato, ma sono da evitare i ristagni perché potrebbero far marcire le radici. Per crearle un ambiente ideale, possiamo metterla sopra un sottovaso con della ghiaia apposita che consenta di mantenere la giusta umidità di cui necessita. Inoltre, possiamo nebulizzarla una volta al giorno per darle maggior respiro e, infine, questa pianta non va potata: è sufficiente eliminare le foglie secche o danneggiate.

Concime e fioritura

La Guzmania va concimata da marzo a settembre ogni 15 giorni e per farlo possiamo usare concimi liquidi. Questa pianta fiorisce durante l’estate, ma ha durata breve, mentre le sue brattee (ovvero le foglie modificate) sono più persistenti e possiedono anch’esse dei colori belli e sgargianti.

Ecco la pianta d’appartamento più bella e che solo in pochi conoscono: la Guzmania è una pianta sconosciuta ai più, ma che tutti dovremmo avere nelle nostre case perché possiede eleganza e bellezza uniche nel suo genere.