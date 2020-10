La rosa è la regina dei fiori e, spesso, anche un primo gesto capace di aprire il cuore della propria amata. Ma attenti al colore scelto! Se, infatti, il rosso è un colore carico e passionale, il giallo ha un significato diametralmente opposto. Ogni tonalità ha una significato diverso, e, per un occhio attento, un suo messaggio particolare. Se anche voi volete evitare di cadere in imbarazzanti gaffe, fatevi aiutare a capire come decifrare i messaggi del vostro partner tramite il linguaggio dei fiori.

La rosa rossa rispecchia il colore della passione

Nel tentativo di decifrare i messaggi del vostro partner tramite il linguaggio dei fiori non si può non partire dalla classica rosa rossa. Simbolo di amore e passione profondi, la rosa rossa, infatti, è il simbolo per eccellenza degli innamorati. Mai fuori posto o scontata, perfetta per San Valentino, o semplicemente per un “ti amo”, regalala al tuo partner e sarai sempre apprezzato. Ma state attenti alle sottigliezze. Il rosso porpora indica, infatti, un amore sensuale e profondo, mentre il rosso cremisi simboleggia semplicemente un desiderio che non porterà a coppie stabili.

La rosa bianca è il simbolo della purezza

Il bianco, invece, ha un valore particolare nella nostra cultura. Simbolo di castità e candore, nella simbologia cattolica viene spesso associata alla Vergine Maria. Allo stesso tempo, questo fiore rappresenta l’innocenza di un rapporto puro e leale, anche se a volte poco realistico. Per questo motivo, tale colorazione assume due significati ben differenti. Da un lato può, infatti, rappresentare amicizia e amore platonico. Dall’altro, può simboleggiare impegno e fedeltà eterni, tant’è che spesso tali fiori si ritrovano nei bouquet delle spose durante i matrimoni. Per cui, se il vostro lui vi ha inviato un mazzo di rose bianche e rosse, siatene felici. Vi è fedeli e, probabilmente, pensa che siate la persona giusta per lui. Ma, semmai, una vostra fiamma, vi regalasse un mazzo di rose bianche ai primi appuntamenti, scappate via a gambe legate! È molto probabile che siate, probabilmente, caduti nella famigerata friend-zone.

La rosa gialla richiama l’incertezza dei sentimenti

Questa è in assoluto il peggior dono che potrete ricevere durante la vostra vita di coppia. La rosa gialla indica, infatti, gelosia, incertezza di sentimenti e simboleggia la circostanza che il rapporto di coppia sia giunto ad un punto di svolta. Peggio ancora, tale colore è utilizzato per simboleggiare sospetta infedeltà! Quindi cercate di capire a fondo come decifrare i messaggi del vostro partner tramite il linguaggio dei fiori se non volete ricevere sorprese brutte e inaspettate.