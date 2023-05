Come avere una pelle morbida e liscia anche dopo i 50 anni? Imitando il trattamento casalingo che fa Teri Hatcher di Desperate Housewives

Come avere la pelle morbida come quella di Teri Hatcher-foto da wikipedia

Quello della pelle è un problema per tante persone che sognano di averla liscia e con un colorito, magari, uniforme. Avere una pelle liscia, morbida e setosa, però, potrebbe non essere solo un sogno da mettere nel cassetto. Basterebbe applicare, di norma, una beauty routine naturale che possiamo fare con quello che abbiamo in casa. Come fa Teri Hatcher, la “casalinga disperata”.

Tutti sogniamo di avere una pelle liscia, compatta, distesa, che non tradisca la nostra età. Anzi, che ci faccia sembrare dei ragazzini, senza dover portare il peso della carta di identità. Come sempre, occorre una beauty routine per preservare quello che abbiamo ereditato con la nostra nascita.

Tanti usano creme, ma sono diverse le persone che preferiscono puntare su prodotti naturali. Non solo per una questione di costo, ma anche come scelta di vita. Vediamo cosa utilizzano per la loro pelle.

Sono questi i rimedi della nonna che tanti usano per avere una pelle perfetta

Ad esempio, per togliere le rughe dal viso, c’è chi imita una pratica importata dall’Antica Roma. Oppure, imitano la beauty routine di Jennifer Aniston che dimostra 10 anni di meno usando certi trucchi naturali.

Sono diversi gli ingredienti naturali che uno utilizza a seconda della pelle. Rosmarino per quella grassa o olio d’oliva per quella normale. Per non parlare della pappa reale se la pelle è secca.

Per averla incredibile anche quasi a 60 anni, a casa si può imitare Teri Hatcher

Ebbene, Teri Hatcher ha un suo segreto per avere una pelle perfetta, che riguarda il vino. Piano e adagio, se siete bevitori, perché non è il via libera a darci dentro con le bottiglie. Qui, si tratta di una cosa ben diversa. La Hatcher, infatti, che tanti avranno imparato ad apprezzare, come attrice, nella serie cult “Desperate Housewives”, il vino lo usa, ma come soluzione di bellezza.

In che modo? La Susan Mayer della serie televisiva, pur avendo 58 anni, essendo nata l’8 dicembre del 1964, a Palo Alto, ha una pelle da far invidia. Non solo alle coetanee, ma anche alle trentenni, visto che è morbida e liscia. Qualche anno fa, aveva pubblicato, sul suo profilo Facebook, una foto con il commento “Oy with the Botox”, che tradotto significa “bando al botulino”.

Come avere una pelle morbida e liscia dopo i 50 anni? Ecco cosa fa Teri Hatcher con il vino

Ebbene, Teri Hatcher il vino lo usa per una sua beauty routine. Ovvero, lo versa nell’acqua della vasca dove si immerge per fare il bagno. Insomma, se Cleopatra faceva il bagno nel latte d’asina, Teri preferisce immergersi nel vino. Che poi, la vinoterapia non è una novità, come trattamento di bellezza per tonificare la pelle e contrastare i radicali liberi.

Ci sono, però, vari contributi che si differenziano per quanto concerne la quantità di vino che la Hatcher verserebbe nella vasca da bagno.

C’è chi parla di un bicchiere di vino rosso, chi di mezza bottiglia, chi di una intera. Ognuno potrà trovare la sua quantità ideale. Del resto, le proprietà antiossidanti dell’uva sono note. Così come la sua capacità di ammorbidire la pelle. Per non parlare dell’azione emolliente. Insomma, il vino non sarebbe solo il latte dei vecchi, come dice il proverbio, ma anche l’alleato per una bella pelle.