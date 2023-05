Cosa dicono i bookmakers su Totti e Noemi: separazione in estate o figlio entro un anno?

Sulle copertine di tutti i giornali, la vita pubblica della coppia è documentata e seguita dai fan. La prima uscita pubblica e le ultime apparizioni hanno fatto circolare delle voci. Si parla di crisi e di matrimonio, nessuno sa come stiano le cose e gli scommettitori scelgono le quote da giocare.

Pare che Francesco Totti non sia interessato a un altro matrimonio secondo il pr romano Nuccetelli. L’ex capitano della Roma da sempre si è dichiarato amante delle famiglie numerose e starebbe pensando a un altro figlio. Lui ne ha 3 con la presentatrice Ilary Blasi, Noemi ne ha 2 avuti dall’ex marito Mario Caucci. La loro sarebbe una famiglia allargata, ma Totti non è mai stato uno che si accontenta. Trattandosi di un calciatore del passato i bookmakers non potevano rimanere indifferenti nei confronti della vicenda. E hanno stabilito delle quote.

Ci ha pensato Oddsdealer.net fornitore internazionale di quote per i bookmakers internazionali. La possibilità che arrivi un bebè entro il prossimo anno non è così remota e sarebbe quotata 2.80. Naturalmente il no ha una quota davvero bassa a 1.35, ma non è su questa che bisogna concentrarsi. Gli scommettitori trovano interessante scommettere su Totti di nuovo padre, i guadagni sarebbero discreti. Ad alimentare l’ottimismo le uscite pubbliche sempre più frequenti, le dichiarazioni e le frequentazioni all’interno delle rispettive famiglie.

Regali costosi

Cosa dicono i bookmakers su Totti e Noemi? Credono alla possibilità che la coppia funzioni. La quota proposta infatti non è altissima ma è stata studiata con attenzione per attirare le giocate. Occorre ora verificare cosa succederà dopo che i 2 vip più spaparazzati degli ultimi tempi sono andati a vivere insieme a Roma Nord. Le probabilità che il lieto evento si verifichi aumentano e la quota potrebbe cambiare. Per ora la coppia ha adottato un piccolo bulldog simile a quello regalato a Cristian, il figlio di Francesco, per il suo ultimo compleanno.

Che la quota stabilita dal sito di scommesse non tenga conto anche dei regali? Noemi ha sfoggiato a Dubai un anello con diamante del valore di 300 mila euro. Questo dimostra ampiamente come le intenzioni dell’ex capitano della Roma siano serie. Nel momento in cui il divorzio con Ilary si perfezionerà, la coppia potrà riguadagnare un po’ di serenità in più. Bisogna vedere se Totti avrà la pazienza di aspettare.

Cosa dicono i bookmakers su Totti e Noemi tra crisi e attese

Intanto le uscite pubbliche si moltiplicano. La prima uscita a Dubai, quindi la mini vacanza a Montecarlo. Poi il pranzo a Terracina. Totti rivive i posti che hanno caratterizzato la sua storia con la Blasi frequentandoli con la nuova compagna. La coppia ha assistito alla partita tra Monaco e Clermont e Francesco avrà preso appunti su qualche campione da inserire nella sua scuderia. Ha pranzato al ristorante preferito di Totti a Terracina e il proprietario ha scattato una foto finita sui social. Ha fatto visita a Carlo Ancelotti per assistere a una partita tra Real Madrid e Celta Vigo. Tutto accuratemene documentato attraverso media e canali social. I due non si annoiano di certo.

Eppure nel mese di febbraio, proprio il mese degli innamorati, le voci su una possibile crisi erano circolate. Complice l’assenza di un anello al dito dell’ex calciatore. La coppia avrebbe due anelli uguali che portano quando stanno insieme ma Totti lo indosserebbe solo di rado, secondo persone a lui molto vicine. Anche la sua presenza solitaria a qualche galà organizzato dai fan club ha fatto storcere il naso. Ora pare tutto passato ma la coppia dovrà resistere alle pressioni estive in cui molti amori finiscono per appassire. Le quote dei bookmakers sono state comunque confermate. Non resta che aspettare e vedere come andranno a finire le scommesse degli ammiratori.