L’anello nuziale è probabilmente il gioiello più simbolico che si possa indossare.

Rappresenta la fiducia che la coppia si scambia al momento del fatidico sì. Per chi ha coronato il proprio giorno speciale in Chiesa ha anche una valenza religiosa, di benedizione e protezione da parte di Dio.

Il Galateo prevede delle precise indicazioni per quanto concerne le fedi. Secondo le regole del bon ton devono essere acquistate dallo sposo e il testimone maschio dello stesso dovrà aver cura di portarle fino al luogo del matrimonio. Le fedi dovranno essere consegnate agli sposi su di un cuscinetto dallo stile conforme a quello dell’abito della sposa. Saranno le damigelle a portarle fino all’altare.

Quanto costa modificare le fedi nuziali in occasione di un importante anniversario senza doverle sostituire

A partire dal 1500 le fedi sono state forgiate in oro. Questo è il metallo prezioso che viene riconosciuto come simbolo di unione eterna da parte della tradizione cattolica. La scelta di indossarla sull’anulare sinistro sembra derivi da una tradizione cattolica. Pare che i sacerdoti la facessero indossare sul quarto dito dopo aver toccato le prime tre pronunciando le parole “nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo”.

Può accadere tuttavia che la scelta del tipo di anello non sia confermata con l’andare del tempo e dunque si desideri modificarlo. Oppure che si scelga di trasformare le fedi piuttosto che cambiarle in occasione di un anniversario.

Questa può essere una scelta dettata dalla volontà di risparmiare oppure dal desiderio di non abbandonare un anello che riporta al giorno del primo giuramento.

Personalizzarle per rinnovare la solidità della coppia

Decidendo di modificare le fedi si può dare spazio alla propria creatività e scegliere in base al budget che si è disposti a spendere. Vediamo quanto costa modificare le fedi già in nostro possesso.

Un’idea semplice e classica può essere quella di inserire al centro della fede una fascetta di oro bianco. Si otterrebbe un anello bicolore un po’ più largo con una spesa che può aggirarsi intorno ai 250 euro.

Si può ideare una applicazione di un mezzo cuore stilizzato in oro bianco su ognuna delle fedi, in modo che avvicinandole il cuore possa congiungersi. Magari scegliendo per la donna di arricchire con brillantini la parte aggiunta. In questo caso il costo partirebbe dai 200 euro aumentando anche in funzione delle pietre eventualmente applicate.

Un’altra idea può essere quella di creare un’incisione diagonale sull’anello così da incastonare nei piccoli diamantini. Anche in questo caso il prezzo dipenderà dalla qualità delle pietre.

Sarà possibile anche cambiare l’incisione all’interno della vera, sostituendola magari con una breve frase che rappresenti l’essenza della coppia.

Si può preferire rivolgersi ad un orafo che con la sua professionalità sarà in grado di proporre soluzioni originali anche in base alla tipologia di fede nuziale in nostro possesso.

Trasformare l’anello consentirà in ogni caso di conservare un ricordo importate, arricchendolo.

