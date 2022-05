Aumenterebbe il rischio di tumore al colon questa diffusa bevanda ma aprirebbe uno spiraglio questa nuova ricerca

Il tumore al colon è una delle malattie che più preoccupa. Per fortuna le statistiche sembrano dire che non è in aumento. In ogni caso è sempre bene informarsi su questo tipo di tumore del tratto intestinale. La terapia migliore per quanto riguarda le malattie in generale è sempre la prevenzione. Come diceva il detto antico, prevenire è meglio che curare. Non è solo una massima valida nel campo medico, ma anche in quello educativo. Meglio prevenire determinati comportamenti, piuttosto che curarli. Curare è proprio del medico e in certi casi la cura non è affatto gradevole. Per non giungere a situazioni estreme, meglio allora eliminare qualcosa. Soprattutto ciò che aumenterebbe il rischio di contrarre una certa malattia.

Purtroppo, quando si tratta di cambiare abitudini, non tutti sono d’accordo. L’abitudine alimentare, ad esempio, la si ritiene una conquista personale. Si sente anche un bisogno importante di soddisfare i propri gusti. Così c’è chi è convinto che un bicchierino dopo i pasti aiuti a digerire. Eppure oggi la scienza insiste molto sulla potenziale pericolosità dell’alcol nel possibile sviluppo di tumori. Inoltre, aumenterebbe il rischio di tumore al colon, in particolare, l’assunzione in generale di alcol. Bisogna anche considerare quanto alcol si può bere.

Gli effetti dell’alcol sull’intestino

Sembrerebbe che l’alcol sia il responsabile di ben 750.000 tumori nel solo 2020 nel Mondo. Una cifra impressionante, soprattutto se si pensa che questi rappresentano solo il 4% circa del totale. Le parti del corpo più toccate dai tumori per via dell’alcol sarebbero varie. Si va dal fegato alla bocca, oltre a laringe, faringe ed esofago. Situazione prevedibile, visto il percorso che compie l’alcol dalla bocca, fino allo stomaco. Tuttavia, i tumori includono anche quelli al colon-retto, al seno nelle donne e al fegato. Il 75 % di questi tumori riguarderebbe la popolazione maschile.

Aumenterebbe il rischio di tumore al colon questa diffusa bevanda ma aprirebbe uno spiraglio questa nuova ricerca

Si potrebbe pensare che questi dati riguardino chi beve molto. In parte è vero, ma 100.000 casi appartengono a chi beve moderatamente. Ma come mai l’alcol provocherebbe i tumori? Sembrerebbe che sia attribuibile ad un legame fra alcol e disequilibrio ormonale. Inoltre, l’alcol dissolverebbe più facilmente alcune sostanze cancerogene contenute nel tabacco.

Una recente scoperta mette in luce anche il lavoro che gli esperti fanno per prevenire e curare tale malattia. Sembra che il cancro al colon si sviluppi più facilmente quando nell’intestino c’è un certo disequilibrio. L’intestino è popolato da una grande quantità di batteri, che formano il microbiota. Vi è un equilibrio fra quelli buoni e quelli meno buoni. Sono miliardi i batteri che colonizzano il nostro intestino.

Fra i batteri buoni vi è una famiglia chiamata Erysipelotrichaceae. Ebbene, quando il tumore al colon si sviluppa, questi batteri sono assenti. Si pensa allora che questi potrebbero impedire la formazione del tumore al colon. La soluzione sarebbe di reintrodurli attraverso probiotici. Una scoperta che aiuterebbe a ridare speranza contro questa brutta malattia.

