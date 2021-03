Una delle parti del corpo più sensuali ed apprezzate sono sicuramente le mani e i piedi. Se le mani sono sempre in vista e contribuiscono al modo in cui comunichiamo, i piedi sono una parte più intima, ma da curare per evitare di apparire trascurate.

Non tutti hanno tempo e denaro per andare dall’estetista, ma oggi vedremo come avere sempre mani e piedi lisci come la seta grazie a un trucco semplicissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Pelle liscia come la seta

Come in tutti i casi la cosa migliore da fare sarebbe prevenire lo screpolamento di mani e piedi. Dovremmo proteggere le mani dagli aggressori esterni come il freddo e i detergenti. Quando laviamo i piatti dobbiamo sempre indossare i guanti di gomma o di lattice. I piedi andrebbero anche protetti evitando il freddo e di camminare scalzi su superfici ruvide.

Prevenire non è sempre possibile, allora è necessario intervenire per risolvere il problema, prima che sia troppo tardi.

Se vogliamo prenderci cura del benessere e della bellezza di mani e piedi dobbiamo occuparci con cura della loro pulizia. Dopo ogni lavaggio dovremo asciugare scrupolosamente la pelle, per evitare l’insorgere i problemi dermatologici. Poi dobbiamo sempre spalmare una crema idratante specifica, soprattutto d’inverno.

Come avere sempre mani e piedi lisci come la seta grazie a un trucco semplicissimo

Il semplicissimo trucco che renderà la crema più efficace e che ci donerà la pelle morbidissima consiste nel mettere le mani dentro a un guanto di lattice oppure di cellophane dopo la stesura della crema. In questo modo la crema avrà il tempo per penetrare ed essere assorbita con tutte le sue proprietà.

Possiamo lasciare in posa per una mezz’ora o anche per tutta la notte, nel caso dei piedi. Il mattino successivo ci sveglieremo piedi lisci come la seta e morbidi come una nuvola, provare per credere.

In questo articolo troviamo un segreto di bellezza per i capelli che nessuno conosce.