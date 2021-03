Sembra ieri quando si festeggiava Capodanno a casa, sperando che la fine del 2020 si portasse via le sventure dei mesi passati. Sembra ieri, e invece è già arrivato l’8 marzo, la festa delle donne. Oggi tantissime mimose verranno regalate alle fidanzate, alle mamme, alle mogli, alle amiche, alle figlie e le case si riempiranno di grappoli gialli e profumati.

Ci sono, però, delle accortezze da avere soprattutto se si hanno animali domestici. È vero che la mimosa è velenosa per i gatti? Ecco la risposta.

ENPA dice sì

Chi ha un gatto in casa lo sa: annusa tutto, lecca quasi tutto e si rotola dovunque. I gatti sono anche grandi estimatori delle piante, e con “estimatori” si intende che non ne disdegnano il sapore. Sono animali curiosissimi, incantati da ogni cosa che vedono. Se qualcosa attirerà la loro attenzione, cercheranno di studiarla, attraverso l’olfatto, il tatto e il gusto.

È per questo motivo, infatti, che bisogna fare particolare attenzione alle piante da interno. Portare a casa un rametto di mimosa equivarrà a catalizzare l’interesse del gatto. Dunque, è vero che la mimosa è velenosa per i gatti?

L’ENPA la inserisce tra le piante tossiche per gli animali. Per questo motivo è consigliabile tenere la mimosa lontana dalla portata del gatto, tenendo in considerazione che i gatti si arrampicano anche sugli angoli più remoti della casa.

I sintomi

Gli effetti di un’intossicazione potrebbero essere lievi o gravi. Per un gatto che ha ingerito una pianta nociva, i sintomi più comuni sono vomito, diarrea, eccesso di salivazione, sintomi di soffocamento, perdita di equilibrio, perdita di coscienza, convulsioni.

Come comportarsi

Se si sospetta che il gatto abbia ingerito qualcosa di strano, la prima cosa da fare sarà contattare il proprio veterinario di fiducia e seguire i suoi consigli. Per una sicurezza maggiore, è sempre meglio portare il proprio gatto direttamente in clinica, ricordandosi di portare un campione del materiale che potrebbe aver causato l’intossicazione.