I capelli sono una parte del corpo che culturalmente è molto importante. Sia tra uomini che tra le donne avere capelli sani e belli è un desiderio diffuso. Dato che la perdita di capelli è un vero e proprio tabù, si cercano varie soluzioni. Se abbiamo perso i capelli è possibile effettuare l’autotrapianto, mentre se vogliamo allungare i capelli che non crescono possiamo applicare delle extensions.

Ma se non vogliamo sottoporci a questi rimedi drastici possiamo seguire questo consiglio per far crescere più in fretta i capelli grazie a questo cibo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Più sani e lunghi

In commercio ci sono numerosi integratori di vitamine e minerali che aiuterebbero a rinforzare e migliorare l’aspetto dei capelli e delle unghie. Questo può essere un ottimo rimedio, ma ricordiamoci che qualsiasi integratore va assunto sotto prescrizione medica e che assumere vitamine e minerali senza reale necessità può portare a problemi.

Esiste un alimento che ci aiuta nel mantenere i capelli in bellezza e salute. Si tratta del miglio, un cereale molto proteico che contiene molte vitamine e minerali. Chi consuma settimanalmente il miglio riporta che i capelli sono cresciuti e che sono più corposi e lucenti. Questo è dovuto alle vitamine del gruppo B che aiutano a rafforzare i capelli e a favorire la produzione di cheratina. Questo cereale è inoltre ricco di ferro e magnesio.

Oltre a ciò si pensa che il miglio possa anche prevenire il rischio della caduta e del diradamento.

Possiamo consumare il miglio in gustose zuppe, insalate o da solo. Ricordiamo che si tratta di un cereale privo di glutine, adatto quindi a chi è celiaco o intollerante.

Come possiamo far crescere più in fretta i capelli grazie a questo cibo

Se vogliamo avere lunghi capelli in fretta senza spendere soldi per l’applicazione di extensions possiamo iniziare ad inserire il miglio nella nostra dieta.

Nessun effetto collaterale nell’inserire un alimento leggero e sano, ricco di minerali e di ferro, perfetto per un’alimentazione senza glutine o vegetariana.