Miglior cibo locale dove si mangia? Ecco la lista delle città

Miglior cibo locale? Dove possiamo mangiarlo in Italia e nel Mondo? È appena stata diffusa una lista di città che vanno a soddisfare proprio questa domanda. Molte sono italiane, ma ci sono alche altre che sono sparse nel Mondo. Quindi da segnare per quando andiamo in vacanza quest’estate.

Anche quest’anno abbiamo la lista delle città dove si mangia il miglior cibo locale. La classifica si compone di città italiane ma anche di città estere. Non dobbiamo assolutamente snobbarle perché saranno tesoro quando abbiamo in mente di partire per le vacanze.

Da italiani siamo molto legati al nostro cibo e anche all’estero questo viene visto come uno dei migliori. Sarà per la qualità, la dieta mediterranea e la passione con cui si cucina, il cibo italiano piace e anche tanto. La domanda quindi sorge spontanea: “c’è una città della Penisola tra le prime posizioni?”. In realtà non ce n’è solo una, ma sono ben due.

Le prime due posizioni della classifica

Ebbene sì, nella classifica stilata da TasteAtlas ci sono due città italiane ai primi posti. Tutta l’Italia è famosa per il suo cibo e ogni città ha una sua particolarità e una ricetta tipica. Ma al primo posto troviamo la città di Firenze, capoluogo della Toscana che batte tutte le altre città. Non dobbiamo temere perché come sappiamo anche la seconda posizione è ricoperta da una città italiana. E questa è Roma, la Capitale. Su 100 città scelte da TasteAtlas, Firenze e Roma vincono su tutte e si guadagnano i vertici della classifica. Ma in realtà le città italiane nella lista sono molte di più, infatti queste sono ben 15.

Miglior cibo locale dove si mangia?

Nella lista sono presenti altre città italiana e una è subito al quarto posto. Al terzo però ne troviamo una straniera. E parliamo di Lima, capitale del Perù. Un gioiello del Sud America che si affaccia sul mare. Al quarto posto troviamo infine Napoli, con la sua cucina famosa in tutto il Mondo.

Poi al quinto posto ci spostiamo ulteriormente e finiamo a Hong Kong e per la sesta ci spostiamo dall’altra parte del Mondo finendo a Città del Messico. Al settimo posto poi troviamo New York, poi Parigi, Tokyo e infine un’altra città italiana. Infatti alla decima posizione troviamo Milano, capoluogo lombardo.

Le altre città italiana le troviamo all’undicesimo posto con Venezia, al 22esimo con Genova, 31esimo con

Torino. Al numero 42 e 43 troviamo Taormina e Palermo. Al 51 Modena, 55 Catania, 74 Verona e 77 Siena.