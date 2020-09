Ecco una ricetta che metterà d’accordo tutti, grandi e piccini e senza limiti di età. Vediamo dunque, come avere le melanzane tutto l’anno mettendole sott’olio.

Melanzane fino a tutto novembre

Le melanzane crescono nell’orto fino agli inizi di novembre. Siamo allora ancora nel periodo giusto, per trovarle in negozio. Se ne può fare una piccola scorta, per chi abbia serie intenzioni di mettere in barattolo.

Al supermercato impariamo a riconoscere le migliori. Le melanzane contengono la solanina, una sostanza leggermente tossica. Attenzione, quindi, di scegliere le melanzane che abbiano un bel colore pieno e scuro. Questo è indice di un basso contenuto di solanina.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La ricetta

Procuriamoci prima gli ingredienti: melanzane lunghe, olio EVO, qualche fogliolina di menta, qualche spicchio d’aglio, origano e dei peperoncini rossi.

Prima di tutto bisogna tagliare le melanzane come tanti listelli, lunghi quanto un dito. Si mettono a strati in uno scolapasta o un setaccio, e fra uno strato e l’altro si sparge del sale grosso. Si lasciano sotto sale per 12 ore. Quest’operazione toglie l’acqua di vegetazione alla melanzana e anche l’amaro. Ora si premono tra le due mani per togliere il liquido rimasto e si lasciano asciugare su carta assorbente per un’ora.

Mischiare acqua e aceto di vino bianco e portare in ebollizione in pentola. Si versano le melanzane e si lasciano per 3-5 minuti. Si toglie l’aceto dalla pentola e si lasciano raffreddare le melanzane. Si strizzano e si adagiano su canovacci perché si asciughino.

Come avere le melanzane tutto l’anno mettendole sott’olio

Al fondo dei vasetti, sterilizzati in precedenza, si mette un po’ di aglio e peperoncino tritato, dell’origano e due dita d’olio EVO. Si cominciano a mettere le melanzane nel vasetto di vetro pressandole bene di volta in volta. Se piace si può aggiungere anche qualche fogliolina di menta.

Non bisogna riempire completamente il vasetto, ma lasciare sempre un po’ di spazio che si coprirà con olio EVO. Si chiude e si attende il giorno seguente per eventualmente rifondere dell’olio. Dopodiché si richiude bene il barattolo e si conserva.

Le melanzane così conservate, saranno disponibili per un anno intero.