Come si può fare affinché la minestra preparata al mattino sia buona da mangiare anche il giorno dopo, senza metterla in frigo? Un sistema c’è, ed anche molto semplice e sicuro. È possibile conservare i cibi cotti senza fare uso del frigorifero. Vediamo come!

È proprio necessario il frigorifero?

Una volta la spesa era strettamente quella giornaliera e non si acquistavano niente in più. Al massimo si potevano acquistare quei prodotti che potevano conservarsi, come i legumi secchi, in assenza di frigo.

Oggi chi entra al supermercato solo per comprare qualcosa, esce quasi sempre con il carrello pieno. Il frigorifero ha cambiato non poco le nostre abitudini. Ma ogni tanto capita che bisogna far ricorso alla sapienza di una volta.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

È possibile conservare i cibi cotti senza fare uso del frigorifero. Come conservare la carne senza frigorifero

Si è in campagna, l’elettricità non c’è, il petrolio per il frigorifero è finito e abbiamo un bel pezzo di carne fresca che non si vuole cucinare subito. Come si fa? Si mette insieme in una pentola acqua e aceto di vino rosso. Si immerge in questa soluzione la carne e si chiude con il coperchio, pressandolo con qualcosa affinché non passi l’aria. In questo modo la carne si manterrà buona per tre giorni. Tutto il tempo per rimettere in funzione il frigo di campagna.

Come conservare un piatto cotto senza frigorifero

Abbiamo cucinato della salciccia con le lenticchie, oppure un bel minestrone di verdure o una minestra di fagioli. Vogliamo conservarli per il giorno dopo, ma il frigorifero è guasto. Se fossimo in uno chalet di montagna, potremmo lasciarle di notte fuori della finestra. Ma se ci trovassimo ai tropici?

Il metodo c’è. Si conserva durante la notte la minestra in una pentola antiossidante, con il coperchio sopra per evitare gli insetti. Ma non a chiusura ermetica, per evitare fermentazioni. Al mattino si rimette sul fuoco la minestra e si porta in cottura per qualche minuto. Se la si vuole mangiare alla sera, si ripete anche a sera l’operazione di cottura. E la minestra è buona da mangiare.

Piccoli segreti dei popoli che vivono ancora senza elettricità.