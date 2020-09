La pasta deve essere scolata sempre. Ma spesso quando lo facciamo commettiamo un errore. Uno di quelli che ci vengono automatici, ma che però non bisognerebbe fare mai. Infatti apri sempre il rubinetto quando scoli la pasta se non vuoi che succeda questo. Sulla pasta e i vari metodi di preparazione siamo diventati ormai degli esperti. Sappiamo infatti che l’acqua per la pasta non va salata prima che questa arrivi a 100 gradi, perché sennò potrebbe rovinare la padella. Oppure sappiamo anche che aggiungendo un po’ di olio all’acqua di cottura la pasta non si attacca sul fondo della pentola (clicca qui). E sappiamo anche che lo scolapasta in realtà andrebbe messo dentro la pentola quando stiamo per scolare il cibo, e non fuori nel lavandino.

C’è però una cosa che ancora non sai

Ebbene sì, esiste una cosa che non sai. E non facendola potresti rovinare la tua bella cucina. Quindi apri sempre il rubinetto quando scoli la pasta se non vuoi che succeda questo. Ovviamente quando la pasta bolle raggiunge delle temperature molto alte. E quando la scolate quest’acqua calda va nei vostri tubi. Dovete sapere che il calore eccessivo a lungo andare potrebbe rovinare le pareti del tubo provocandone la rottura. Per questo motivo è sempre opportuno, quando si scola la pasta, aprire il rubinetto con l’acqua fredda. In questo l’acqua calda incontrerà quella fredda andando ad abbassare la sua temperatura. Così il vostro tubo del lavandino sarà salvo. Ed eviterete dei guasti che si potrebbero presentare in futuro.

Cercate dunque di aprire sempre l’acqua quando scolate la pasta. Fatelo diventare una sana abitudine. E se avete amici o parenti che non lo sanno diffondete il verbo. In questo modo farete loro un grandissimo piacere. Ma lo farete anche ai loro tubi della cucina e al loro portafogli se ma si dovesse rompere.