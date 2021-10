Casa, che bella parola! Esprime familiarità e accoglienza. Un luogo in cui rifugiarsi quando il Mondo fuori sembra andare a rotoli. Un posto dove sentirsi al sicuro, magari con le persone più care.

Insomma, la casa è dove si trova il cuore. Su questo non c’è alcun dubbio!

Immaginiamo, però, di tornare a casa dopo una giornata particolarmente stressante, di aprire finalmente la porta e di sentire qualche strano, o peggio ancora, cattivo odore. Ecco, sicuramente non sarà il massimo.

Viceversa, invece, se ad accoglierci è un profumo bello, fresco e che sa di pulito, allora tutto cambia.

Nel periodo autunnale e ancor di più in quello invernale, far arieggiare gli ambienti non è sempre un’impresa facile. Complici il freddo e la pioggia battente, ci si rinchiude tra le mura domestiche.

Oltre ad un piacevole calduccio, però, in casa si accumulano anche diversi odori, come quelli che scappano dalla cucina. Chi convive con gli animali domestici sa bene che non sempre il pelo del nostro Fido sprigiona profumi inebrianti. Senza contare che è iniziato ufficialmente anche il periodo di umidità e muffe. Dunque, è sempre meglio correre ai ripari al più presto.

La pulizia è il primo alleato del buon profumo

É ovvio che per avere una casa profumata, prima di tutto bisogna rassettarla e pulirla a fondo. A tal proposito, ecco alcuni consigli per velocizzare le pulizie ed avere la casa brillante in pochi minuti.

Ad esempio, in pochi sanno che per togliere il calcare da rubinetti e lavelli in 1 minuto basta con 1 solo trucchetto semplicissimo.

Per chi utilizza molto il forno potrebbero essere utili questi 5 trucchetti geniali veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti.

Infine, anche i vetri della doccia brilleranno con questo solo trucchetto efficace ma super veloce.

Una volta pulita la dimora, ecco come avere la casa profumata per tutto l’inverno con 1 semplice trucchetto naturale ed economico.

In commercio esistono moltissimi profumatori per ambiente. Di tutti i tipi e per tutte le tasche. Chi non ha intenzione di dedicare un budget periodico a questa spesa o semplicemente vuole evitare sostanze chimiche può avvalersi di questo metodo naturale.

Come avere la casa profumata per tutto l’inverno con 1 semplice trucchetto naturale ed economico

Quando parliamo di trucchetti naturali ed economici, molto spesso, ci riferiamo ai metodi tramandati dalle nonne. Piccoli consigli pratici che possono risolvere dei problemi quotidiani.

Secondo la nonna, per profumare tutta la casa ci servirà solo una pianta di salvia.

Da sola, però, non riuscirà a farci ottenere l’effetto desiderato. Per questo motivo, si dovrebbe periodicamente staccare qualche foglia, adagiarla su un foglio di carta assorbente. Poi, farla seccare all’aria per circa 5 giorni. A questo punto, bisognerà chiudere i pezzetti di foglie in sacchetti di cotone. Infine, non dobbiamo fare altro che distribuire i sacchetti negli ambienti domestici.

Qualcuno, però, potrebbe ancora non essere soddisfatto del risultato. Dunque, per intensificare l’effetto e la profumazione della salvia, si consiglia di mettere qualche sacchetto anche sopra i termosifoni. Il calore propagherà velocemente il profumo in tutta la casa.