Come avere i denti bianchissimi fai da te? Altro che bicarbonato, il trucco di Catherine Zeta Jones è incredibile

Avere i denti bianchissimi è un problema per tante persone. Che ricorrono, non a caso, a rimedi fai da te per cercare di avere un sorriso da far invidia alle star. Non sempre è facile e, spesso, i risultati non ci premiano. I consigli della nonna si sprecano, come quello di usare il bicarbonato, ma ecco come Catherine Zeta Jones sbianca naturalmente i suoi denti.

Avere un sorriso splendente, con denti bianchi, è piacevole da guardare. Vediamo, in televisione, i Vip che esibiscono i loro denti bianchi e li guardiamo con grande invidia. Magari, sei anche tu uno di quelli che usa metodi naturali per sbiancare i denti a casa tua in 3 minuti, come si legge su Internet.

Che poi funzioni o meno, la gente scopre solo dopo, non senza conseguenze, perché come sbiancare i denti a casa senza rovinarli non sempre succede. Nel senso che per togliere il giallo dai denti, in pochi minuti, si rischia di danneggiarli. Insomma, prima di fare qualsiasi metodo naturale, e non solo con i denti, occorre sempre rivolgersi al proprio specialista di fiducia.

Sono tanti i rimedi fai da te che girano in Internet e che promettono risultati in pochi minuti

Uno di questi utilizza il poliedrico bicarbonato di sodio, che non è prezioso solo per eliminare il cattivo odore dalla lavastoviglie. C’è, infatti, chi suggerisce di mettere un pochino di bicarbonato sullo spazzolino, con una goccia di succo limone. E poi usare il tutto come un normale dentifricio, ricordandovi di risciacquare abbondantemente la bocca.

Uno dei trucchi suggeriti in rete, sfrutta l’aceto di mele, una delle soluzioni pazzesche per avere un bagno profumato per tanti giorni, senza odori imbarazzanti. Non solo per il bagno. Infatti, miscelandolo con dell’acqua, con una proporzione di 1 a 4, e sciacquando la bocca, una volta a settimana, ridurrebbe le macchie dei denti.

Ecco altri rimedi da fare a casa che si trovano in rete per eliminare il giallo dai denti e farli tornare bianchi

Come avere i denti bianchissimi fai da te? Oltre ad aceto di mele o al rimedio con il bicarbonato, ci sono altri suggerimenti della nonna, fai da te. C’è anche chi suggerisce di usare l’olio di cocco che non solo sbiancherebbe i denti, ma è anche prezioso contro l’alitosi.

Dovreste metterne in bocca un cucchiaio e tenerlo così per almeno 15 minuti. Anche la buccia di arancia viene consigliata, in Internet, per sbiancare i denti. Bisognerebbe passarla delicatamente sui denti.

Come avere i denti bianchissimi fai da te? Catherine Zeta Jones, ogni giorno, fa così

Tutte le dive hanno i loro segreti della beauty routine che, spesso, sono rimedi che potremmo fare anche noi, a casa. Per quanto riguarda i denti, ad esempio, potremmo prendere esempio da Catherine Zeta Jones che ha un sorriso che incanta. Ebbene, pare che la brava attrice abbia un segreto impensabile.

Sapete come fa ad averlo sempre così brillante? Ogni giorno, lei prende tre fragole e le schiaccia con una forchetta. Prende un poco di questa polpa e la mette sullo spazzolino da denti. A questo punto, strofina il tutto per qualche minuto. Non è un caso. Le fragole contengono acido malico che è prezioso per sbiancare i denti e togliere le macchie più superficiali.