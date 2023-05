Corsa all’acquisto: ecco le case che in questa grande città costano meno di 50.000 euro

I prezzi degli affitti nelle grandi città sono in forte crescita spinti dall’aumento del prezzo delle case in vendita. Eppure anche nelle grandi città è possibile acquistare immobili a meno di 50.000 euro. Corsa all’acquisto? Vediamo di cosa si tratta.

Vivere nelle grandi città è sempre più costoso. L’aumento della precarietà del lavoro e l’impennata dei tassi hanno reso più cari i mutui e più difficile comprarsi casa. In città come Milano e Roma, dove la richiesta di una casa è in aumento, chi non può comprarla dirotta verso la locazione. Così anche i prezzi degli affitti sono saliti vertiginosamente. A Milano si sono raggiunti prezzi folli. Il prezzo degli affitti delle case a Milano è in aumento, soprattutto nelle zone periferiche e nell’hinterland.

Perché i prezzi degli affitti salgono così tanto

Milano è una città sempre più cara per chi cerca una casa in affitto. Secondo i dati di Idealista, il portale immobiliare leader in Italia, il prezzo medio del metro quadro a marzo 2023 è di 21,8 euro. Questi valori sono superiori del 9,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ma non tutte le zone della città hanno lo stesso andamento. Il centro storico registra il valore più alto, con 30,9 euro al metro quadro, ma le aree periferiche della città città mostrano le maggiori crescite percentuali.

Una gran parte della domanda arriva soprattutto da studenti, che dimorano nelle città sede delle università. La domanda residenziale di questa categoria è rivolta soprattutto alla locazione. Infatti lo studente vive solo parte dell’anno nella città universitaria e nei mesi estivi in genere ritorna presso la famiglia.

Corsa all’acquisto: ecco le case che conviene comprare invece che affittare

Ma siamo sicuri che invece di pagare locazioni altissime non sia più conveniente acquistare un piccolo appartamento? Probabilmente la rata del mutuo sarebbe inferiore a quella della locazione e alla fine degli studi lo studente si ritroverebbe una casa di proprietà. Apparentemente il problema potrebbe essere quello di trovare una casa a prezzi abbordabili. Ma anche a Milano, cercando, si possono trovare case in vendita a prezzi accessibili adatti a un single ma anche a una coppia.

Facciamo qualche esempio utilizzando come strumento di analisi una delle piattaforme di ricerca immobili più importanti sul web. Al momento della stesura di questo articolo ad Affori, hinterland milanese, come riporta il sito idealista.it un bilocale di 48 metri quadri è in vendita a 45.000 euro. Adiacente al parco Forlanini è in vendita un appartamento di 62 metri quadri con due camere da letto al prezzo di 48.000 euro. Entrambi sono all’asta.

Possibile trovare appartamenti con prezzi tra 50.000 e 100.000 euro

Per chi desidera escludere le aste, in Melchiorre Gioia, a pochi metri dalla stazione centrale, è in vendita un monolocale di 27 metri quadri a 52.000 euro. In zona Baggio, periferia nord ovest della città, è in vendita un monolocale di 40 metri quadri a 90.000 euro. Si può acquistare questo appartamento con un mutuo di 20 anni. Anticipando 20.000 euro e accendendo un mutuo a tasso fisso, la rata mensile è di 390 euro. Con una durata di 35 anni la rata scende a 350 euro.

La scelta del mutuo è una operazione importante e delicata. I tassi sono ai massimi da 10 anni a questa parte, ma non rimarranno così alti a lungo. In questo momento la scelta tra tasso fisso e tasso variabile potrebbe rivelarsi cruciale. Naturalmente esistono anche altre soluzioni alternative al fisso o al variabile, come i mutui a tasso misto.

Con gli affitti a questi livelli e con tassi in calo sulle case si potrebbe scatenare nel prossimo futuro una corsa all’acquisto: ecco perché potrebbe essere conveniente comprare casa. Potrebbe essere un’alternativa economicamente più vantaggiosa rispetto alla locazione.

