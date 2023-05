In una seduta generalmente debole per il Ftse Mib, Prysmian accelera al ribasso confermando la debolezza evidenziata già qualche settimana fa e lo fa con una forza che non si vedeva sul titolo da oltre un anno. Non tutto, però, è ancora perduto per chi punta sul rialzo del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando a un supporto molto importante che in passato ha sempre sostenuto il prezzo di Prysmian.

I punti di forza e di debolezza del titolo

La società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Se, invece, si guarda gli altri multipli di mercato si scopre che Prysmian è sopravvalutato. Anche secondo i fondamentali le azioni Prysmian sono sopravvalutate.

Eppure negli ultimi 12 mesi, le aspettative di ricavi futuri sono state riviste più volte al rialzo. Inoltre, sempre nello stesso arco temporale gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Negli ultimi quattro mesi, poi, sia il prezzo obiettivo medio che il giudizio degli analisti sono notevolmente migliorati. Allo stato attuale il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Prysmian accelera al ribasso, ma presto potrebbe avere l’occasione di ripartire al rialzo: quando tornare compratori? La parola all’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 11 maggio a quota 35,13 €, in ribasso del 3,83% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e punta all’obiettivo più probabile in area 34,69 €. Proprio questo livello è particolarmente importante per il futuro del titolo. Già in passato, infatti, ha rappresentato un ottimo baluardo contro gli orsi. La sua rottura, quindi, potrebbe aprire le porte a un’ulteriore fase ribassista con obiettivo più probabile in area 31,39 €. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 28 €.

Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo verso i massimi storici in area 40 €.

