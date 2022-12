Come avere i capelli lucentissimi grazie al gel ai semi di lino fatto in casa

Bastano due ingredienti per un impacco che rende la chioma morbida ed elimina facilmente le doppie punte, ecco come fare

Sono ingredienti estremamente versatili da usare in cucina e in casa. Molte persone li usano anche al posto delle uova, soprattutto in certi tipi di dolci. Sono i semi di lino, un ingrediente incredibilmente ricco di sostanze nutritive che genera tantissimi benefici per l’organismo. La lista è lunghissima: i semi di lino contengono vitamine B, del gruppo 1 e 2, vitamine F, proteine, Omega 3 e minerali.

Tutte componenti fondamentali per l’organismo umano, che concorrerebbero a migliorare il sistema immunitario, ridurrebbero l’incidenza del metabolismo sull’invecchiamento e aiuterebbero contro i problemi dell’intestino.

Se queste proprietà non bastassero, i semi di lino sono anche alla base di un eccellente impacco che risolve un problema annoso: come avere i capelli lucentissimi con poche semplici mosse.

Tutti sanno, infatti, che dai semi di lino si ricava anche un utilissimo prodotto di bellezza. Almeno una volta nella vita si sarà usato l’olio di semi di lino per domare una chioma ribelle. A ragion veduta: un impacco di pochi minuti ridona lucentezza e morbidezza ai capelli ed elimina le doppie punte. Non solo: diventano anche più facili da lisciare per le acconciature più ardite.

Come avere i capelli lucentissimi senza doppie punte

L’olio di semi di lino usato nella cosmesi è un prodotto dalle origini antiche, non certo qualcosa di moderno e solo industriale. Si può, dunque, facilmente riprodurre in casa, con solo due ingredienti: un po’ di succo di limone e, appunto, una manciata di semi di lino.

Ecco il procedimento per creare in casa il proprio impacco veloce e a costo zero

Anzitutto, bisogna mettere una manciata di circa 30 grammi di semi di lino in un infusore per il tè, o anche in un colino. Questo va poi immerso a pelo d’acqua in un pentolino, che andrà poi portato a bollore.

La densità dell’impacco dipende da quanto si lasceranno i semi a bollire: bastano di norma 5 minuti, ma tenendoli di più il gel sarà più compatto ed efficace.

A questo punto, spento il fuoco, bisogna lasciare il tutto a raffreddare per almeno un’oretta. Basta tenere d’occhio l’acqua: il calore avrà estratto i principi attivi dei semi che, riposando, andranno a formare appunto il gel. Questo sarà il momento di estrarre il colino con i semi e dare al composto un tocco di profumo con due cucchiai di succo di limone, mescolando con delicatezza.

L’impacco così preparato sarà perfetto sia da mettere sui capelli prima dello shampoo, sia da usare come gel modellante. Attenzione, però, perché non si potrà usare per mesi: va tenuto in frigorifero per massimo una settimana, magari in un vecchio dispenser per il sapone pulito. Si può anche conservare per più tempo congelato in cubetti da sciogliere alla bisogna.