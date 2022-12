I dolci sono il nostro punto debole? I biscotti al cacao pronti in 15 minuti saranno un’ossessione

Il nostro peccato capitale è la gola? Davanti a dei buoni dolcetti non riusciamo a resistere? Allora dovremmo provare questi buonissimi biscotti di frolla e cioccolato per capire cosa vuol dire toccare il cielo con un dito.

Nel periodo delle feste, i dolci non sono mai abbastanza. Tra torte, biscotti, cioccolatini e chi più ne ha più ne metta, si finisce sempre per lasciarsi tentare dalla golosità.

Invece di comprare queste delizie direttamente al supermercato, l’ideale sarebbe prepararsele con le proprie mani. Si sa, infatti, che i prodotti cucinati a casa hanno un sapore genuino, confortevole, e che sa di famiglia, appunto.

E se volessimo farlo ma non avessimo troppo tempo, dovremmo assolutamente provare questa ricetta. Prepareremo insieme dei sublimi biscotti con una frolla morbida e, soprattutto, molto veloce. La nostra frolla, infatti, é molto versatile e può andare bene, oltre che per i biscotti, anche per preparare torte o altri dolci.

Il tutto, poi, sarà arricchito da dell’ottimo cioccolato fondente o al latte, cocco rapé e scorzette d’arancia. Insomma, mettiamoci subito all’opera per preparare questa squisitezza.

I dolci sono il nostro punto debole? I biscotti alla pasta frolla friabili cattureranno tutta la famiglia

Esistono diverse versioni della ricetta della pasta frolla, ma quella che faremo noi é la più veloce in assoluto.

Gli ingredienti che ci serviranno sono:

300 g di farina 00 ;

; 200 g di burro ;

; 60 g di scorsa d’arancia candita ;

; 2 uova ;

; 50 g di cocco rapè ;

; 100 g di zucchero a velo ;

; mezza busta di vanillina ;

; 1 tavoletta di cioccolato al latte ;

; 1 pizzico di sale.

Su un piano di lavoro, versiamo la nostra farina. Poi tagliamo al centro di quest’ultima il burro freddo e iniziamo a mischiare gli ingredienti con una forchetta.

A questo punto, versiamo nel composto anche lo zucchero a velo, le uova, il sale, la vanillina e la scorza d’arancia.

Dovremo far amalgamare bene il tutto, utilizzando una frusta manuale. Lavoreremo il composto per formare un impasto di forma sferica. Lo ricopriremo con della pellicola trasparente, quindi lasciamolo riposare in frigo per circa mezz’ora.

Semplici segreti per preparare biscotti davvero friabili

Sporchiamo il nostro piano di lavoro con della farina, in modo che la pasta frolla non vi si attacchi.

Prendiamo, quindi, un mattarello, con cui stenderemo la pasta, fino a ottenere uno strato spesso mezzo centimetro.

A questo punto, prenderemo una tazzina, con cui formeremo i nostri biscottini. Se avremo delle formine potremo utilizzare anche quelle.

Sistemeremo, quindi, tutti i biscotti sulla griglia del forno, già ricoperta con uno strato di carta forno, appunto. Facciamo cuocere in forno ventilato preriscaldato a 170°C per circa 10-15 minuti.

Come guarnirli con dell’ottimo cioccolato e del cocco

Quando i biscotti saranno pronti, dovremo sciogliere a bagnomaria in un pentolino, con poco latte, il cioccolato. Se i dolci sono il nostro punto debole, questi biscotti diventeranno la nostra nuova ossessione.

Basterà, infatti, intingerli nel cioccolato fuso, a metà o interamente, in base al tipo di biscotto che vorremo ottenere, e poi passarli nel cocco. Altrimenti potremo farcirli con della marmellata.

Rimetteremo, quindi, i biscotti sulla griglia coperta da carta da forno pulita, a distanza di sicurezza gli uni dagli altri.

Quando si saranno “asciugati”, i nostri biscotti saranno ufficialmente pronti.