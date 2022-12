È il segno zodiacale più possessivo e geloso: attenzione prima di fidanzarci con lui

Chi crede nell’oroscopo e nelle caratteristiche dei segni zodiacali dovrebbe fare attenzione alla gelosia di questo segno che potrebbe renderci la vita un vero inferno. Ed ecco qual è

Incredibile quante siano le persone che, in Italia, leggono quotidianamente l’oroscopo. Recenti ricerche pare abbiano indicato in 2 italiani su 3 quelli che gli danno un’occhiata. O lo ascoltano, in radio.

Che poi ci credano, è un altro paio di maniche, ma male non fa. Sempre se sappiamo prenderlo nel dovuto modo. A parte le singole previsioni del giorno, della settimana o del mese, c’è dell’altro.

Spesso le caratteristiche dei segni zodiacali si riscontrano nelle persone che conosciamo

Ovvero, magari non ci fidiamo, fino in fondo, di quello che gli astri ci riservano. Però, siamo attenti al segno zodiacale degli altri, pensando di conoscerne le caratteristiche. Infatti, ci sono segni incompatibili in amore. Che, sulla carta, o meglio, secondo le stelle, non potrebbero andare d’accordo. Per dire, l’Ariete con lo Scorpione sono come cane e gatto. Per non parlare di Acquario e Cancro, anche se l’elenco è molto più lungo.

Questione di nascita, anche se, ovviamente, si parla per categorie. Certamente ci sarà uno Scorpione sposato con un Ariete che vanno d’amore e d’accordo. Però, non toglie che, se uno crede allo zodiaco, ci siano segni meno complementari con altri. E ci sono segni, poi, dalle corna facili. Nel senso che saranno affascinanti, ma stare con loro aumenta la percentuale di rischio corna. A partire dall’Ariete che pare essere il più incline a cercare l’avventura extraconiugale.

Attenzione alla gelosia che prende di impeto e potrebbe farci stare male

E, quindi, l’Ariete non dovrebbe mai stare con quello che è il segno zodiacale più possessivo e geloso dello zodiaco. Immaginiamoci cosa potrebbe venire fuori da una coppia dove uno è traditore convinto e l’altro geloso ossessivo. Un vero incubo, per entrambi.

Quali sono allora i segni più gelosi e possessivi? Uno di questi è, guarda il caso, proprio l’Ariete. Che se, da una parte, tende a tradire, dall’altra non vuole essere tradito. Il che potrebbe essere paradossale, ma solo fino a un certo punto. Chi ama tradire, teme di essere cornuto. Il Leone è un altro dei segni particolarmente gelosi. Per un motivo, però, del tutto particolare.

È il segno zodiacale più possessivo e geloso dello zodiaco e non è il povero Capricorno

Il Leone, infatti, ama mettersi al centro del rapporto a due. Se l’altro, dopo un po’, dovesse cercare attenzione altrove, ecco che il Leone finirebbe per impazzire dalla gelosia. Il suo orgoglio lo porterebbe ad arrivare a fare di tutto per ritornare al centro della scena. Il Cancro è un altro segno molto geloso.

Non per altro. Di natura, è insicuro e potrebbe non accettare segnali contrastanti del partner. Un complimento fatto a un altro, ad esempio, verrebbe letto come un tradimento sicuro. E, una volta che si sentisse tradito, poi diventa difficile riconquistarlo, anche se in buona fede. Insomma, bisogna sempre stare attenti a come si parla e muove con a fianco un Cancro. C’è un segno, però, che più di ogni altro è geloso e possessivo. Ed è lo Scorpione. Che ha, anche lui, una natura traditrice, ma mai accetterebbe le corna. Anzi, si potrebbe vendicare in maniera pesante.