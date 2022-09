Quando andiamo dal nostro parrucchiere di fiducia, finiamo il taglio nuovo e poi passiamo all’asciugatura. I nostri capelli sono sempre fenomenali. E questo ovviamente accade perché sono stati maneggiati da persone esperte che sanno fare il loro mestiere. La volta successiva che però li laviamo a casa il risultato non sarà lo stesso.

Parrucchiere e casa

Quando ci troviamo a dover lavare i capelli a casa sicuramente il risultato che otteniamo non è quello di quando siamo state dal parrucchiere. In salone i capelli sono sempre perfetti perché li ha asciugati un professionista utilizzando delle tecniche precise.

A casa, invece, il risultato non sarà lo stesso per vari motivi. Il primo è che non tutti sono parrucchieri, il secondo motivo è che spesso li asciughiamo nel modo sbagliato. Infatti, a seconda della tipologia di capello, ci sono diverse tecniche di asciugatura.

Il terzo motivo è il tempo a disposizione, perché magari siamo di fretta e non possiamo passare troppo tempo ad asciugarli. Magari prima di recarci al lavoro facciamo nuoto, e asciugarsi i capelli la mattina in piscina può risultare complesso e l’effetto non sarà quello desiderato.

Come avere i capelli lisci e setosi anche a casa dopo la doccia

Tralasciando quelle volte in cui non si ha effettivamente tempo per asciugarli come si deve, ci sono però altre volte in cui possiamo impegnarci e provare ad asciugare i capelli come un vero professionista. Avendo in questo modo dei capelli lisci come seta.

Siamo quindi sotto la doccia e abbiamo lavato i nostri capelli come facciamo sempre, usando i prodotti giusti per la tipologia di capello. A fine lavaggio usiamo un getto d’acqua fredda. Le prima volta potrà essere un’esperienza traumatica, poi ci si fa l’abitudine.

Quando abbiamo finito di fare la doccia non dobbiamo assolutamente strofinare i capelli, bensì tamponiamoli con l’asciugamano. La cosa migliore sarebbe una vecchia maglietta in cotone.

Asciughiamoli ora con il phon, che dovrà essere a media temperatura. Teniamolo ad una buona distanza dalla cute e dal capello in sé. Il movimento dovrà essere dall’alto verso il basso, partiamo quindi dalle radici e arriviamo alle punte. Possiamo anche usare una spazzola rotonda per dare la piega. Una volta terminata questa fase, usiamo il phon con un getto di aria fredda, in questo modo andremo a fissare lo styling e lo faremo durare più a lungo.

Ora usiamo un prodotto nutriente specifico per il post asciugatura, come ad esempio un olio per renderli morbidi e luminosi. Ed ecco come avere i capelli lisci e setosi anche a casa in un tempo ragionevole. Ricordiamoci sempre che per nutrire bene i nostri capelli possiamo usare delle maschere. Queste possiamo trovarle al supermercato oppure possiamo farle anche a casa.

