Molte stanno chiedendo questi tagli alla moda che assottigliano il viso

L’autunno, ufficialmente, ha fatto il suo ingresso. Molti lo aspettavano e come biasimarli? Basti pensare ai colori e agli odori tipici. Dispiace un po’, ma è arrivato il momento di mettere via costumi da bagno e l’abbigliamento estivo per lasciare il posto ai must have della stagione. Ogni stagione ha le proprie tendenze, per quanto riguarda il campo della moda. In autunno, per esempio, oltre ai capi “tipici”, la maggior parte delle donne impazzisce per le tendenze delle unghie. Quest’anno la tendenza è cambiata e, infatti, possiamo accantonare la french e le nuance lucide per lasciare il posto ai colori opachi, che ricordano proprio il periodo. Si pensi, ad esempio, alle sfumature di marrone, al beige, al panna e così via.

Oltre alle unghie e all’abbigliamento, però, non dobbiamo trascurare i capelli. Se le unghie sono il biglietto da visita, i capelli corrispondono alla nostra personalità. Non a caso, si dice che tagliare i capelli sia sinonimo della nascita di una nuova persona, alla scoperta di una nuova vita. Se è questo che stiamo cercando, ecco svelato il motivo per cui molte stanno chiedendo questi tagli alla moda, ideali per le over 50, giovanili e sbarazzini che, al contempo, fanno sembrare più in forma.

Lunghe chiome

I capelli corti sono molto chic, però i capelli lunghi sono tutta un’altra storia. Più “versatili”, con i capelli lunghi si può fare praticamente di tutto. E infatti, anche per quest’autunno, tornano le onde morbide, da metà chioma, da portare in avanti. La voluminosità, in questo modo, ricopre i visi più tondeggianti ed eventuali rughe presenti sul collo. Un dato importante è il colore. Al momento, di moda sono le tonalità rossicce. Ma la combo perfetta è quella tra onde e balayage.

Capelli corti

Sia per capelli lunghi che per quelli corti ritorna anche la frangia, ideale per nascondere la fronte alta. Al momento, il taglio che ci accompagnerà per tutto l’autunno sarà il mini caschetto, da fare sia con il ciuffo che con la frangia. Tuttavia, questo taglio sarebbe ideale per forme del viso più ovali. Se abbiamo il viso tondo, possiamo fare un caschetto che arrivi al mento.

Molte stanno chiedendo questi tagli alla moda che assottigliano il viso

Ecco quali sono i tagli più cool della stagione autunnale di quest’anno, il 2022, che a breve terminerà. Chiaramente, esistono tantissimi tagli bellissimi, ma quelli che stanno facendo impazzire anche le vip sono il mini caschetto e le onde.

