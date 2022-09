Dopo un rialzo di circa il 170% dai minimi del marzo 2020 che ha portato il titolo Illimity Bank a segnare il suo massimo storico in area 14,25 euro (ottobre 2021), è iniziato un ribasso che fino a ora è stato superiore al 50%.

D’altra parte Illimity Bank è tra i migliori titoli bancari italiani secondo una classificazione che tiene conto della sua sottovalutazione, della crescita passata e futura degli utili societari, della situazione finanziaria e della politica dei dividendi. In questa classifica il titolo è preceduto solo da Azimut, Banca IFIS e Banca Generali.

Quando e come investire su uno dei migliori titoli bancari italiani?

A questa domanda risponderemo nella sezione dedicata all’analisi grafica. Prima, però, diamo qualche dettaglio in più sulle risultanze dell’analisi fondamentale.

La valutazione secondo i multipli di mercato

A parte il rapporto prezzo su fatturato che è pari a 2,3 ed è superiore alla media del settore bancario, per tutti gli altri indicatori Illimity Bank risulta essere sottovalutato. Con un rapporto prezzo/utili di 8,4x per 2022, da confrontare con quello medio di 13,2x del settore di riferimento, la società è tra le più economiche sul mercato. Sono, però, le prospettive future a rendere il titolo molto interessante in un’ottica di medio lungo periodo. Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti vedono per i prossimi 3 anni una crescita media annua del 37,3% degli utili della banca. Queste attese vanno confrontate con la crescita media del settore che si attesta al 6,1%.

Le interessanti prospettive future sono espresse anche da un parametro, riportato sulle riviste specializzate, che tiene conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio. Con questo approccio l’attuale sottovalutazione di Illimity Bank è pari a circa il 70%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti riportate sulle riviste specializzate, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 90%. La cosa interessante, però, è la dispersione inferiore al 10% a testimonianza della convergenza di opinioni dei diversi analisti.

Quando e come investire su uno dei migliori titoli bancari italiani: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 28 settembre in ribasso dello 0,50% rispetto alla seduta precedente a quota 6,96 euro.

La proiezione in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 5,62 euro. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a un’ulteriore discesa verso area 2,9 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero risollevare le loro sorti nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 7,28 euro. In questo caso potrebbero essere possibili ritorni in area 8,5 euro.

