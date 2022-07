La stagione dei bagni è appena cominciata e non ci sentiamo ancora pronti per indossare il costume. Notiamo delle piccole o grandi imperfezioni che non ci permettono di metterci a nudo serenamente. Le donne vedranno i fianchi troppo larghi e le braccia flaccide.

La pancetta, invece, è un problema che inquieta sia il genere maschile, che quello femminile. A causa di questi inestetismi, sono molte le persone che provano vergogna nell’andare in spiaggia. Spesso il condizionamento è tale da far rinunciare a ristorarsi con un bagno al mare o in piscina.

Ma non tutto è perduto, perché esistono svariati modi per risolvere questo problema. Saremo stupiti dal sapere che ci sono dei trucchi per apparire più snelli una volta usciti dall’acqua. In questo articolo ci focalizzeremo su come avere cosce e glutei snelli e sodi, andando al mare, grazie ad alcuni esercizi mirati.

Pensati per bruciare calorie e grassi, agiscono anche stimolando i muscoli delle parti del corpo interessate. Ci accorgeremo che questo allenamento apporta grandissimi benefici e scolpisce la silhouette senza gravare sulle articolazioni. Per questa ragione è adatto anche a chi ha qualche chilo di troppo o non ha mai fatto sport.

Ma vediamo di che esercizi si tratta.

Come avere cosce e glutei snelli e sodi e ridurre il grasso dei fianchi senza attrezzi al mare con 2 esercizi quotidiani completi

Tonificare, snellire, smaltire calorie e soprattutto non sudare come pazzi. L’allenamento in acqua permette di realizzare tutte queste cose, facendolo anche quando le temperature sono molto alte. È il modo migliore per fare movimento nel periodo estivo.

L’acqua di mare, più che quella della piscina, oppone una grande resistenza al nostro movimento. Questo giova alla muscolatura che dovrà fare uno sforzo più intenso e coinvolgere più gruppi muscolari. Faremo più fatica, quindi, bruceremo più grassi, ma senza accorgercene.

Un altro aspetto molto positivo dell’allenamento in acqua riguarda i benefici per la circolazione sanguigna e linfatica. Lo spostamento dell’acqua e i rivoli che si creano col movimento stimolano questo sistema e risollevano il corpo.

Ma è il momento di spiegare i 2 esercizi completi da poter fare quotidianamente quando andiamo al mare. Il primo esercizio consiste nel simulare la corsa lasciando che l’acqua ci arrivi al busto. Possiamo provare con varie altezze e più siamo immersi nell’acqua, maggiore sarà lo sforzo.

Creando una linea immaginaria percorriamola correndo per 30 secondi con una pausa di 10 secondi. Una variante consiste nel portare i talloni ai glutei nel correre.

Il secondo esercizio consiste nel compiere salti in alto immersi nell’acqua fino alla vita. Saltiamo per 20 secondi e riposiamone altri 20.

