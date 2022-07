Dopo un ribasso come non si vedeva dal 2018, le azioni STMicroelectronics partono al rialzo. Dove sono dirette?

Nell’ultimo anno la performance del titolo STMicroelectronics è stata superiore a quella del settore di riferimento e promette di dare ancora soddisfazioni ai suoi azionisti. Tuttavia, non sono sempre state rose e fiori. Tra fine giugno e inizio luglio, infatti, il titolo ha visto sei sedute consecutive al ribasso. Il peggio, però, potrebbe essere alle spalle. Infatti, dopo un ribasso come non si vedeva dal 2018 l’attuale, la tendenza in corso è al rialzo e ha già raggiunto e superato il suo II obiettivo di prezzo in area 30,495 euro. Ci potrebbero essere, quindi, le condizioni per il raggiungimento della massima estensione rialzista in area 32,04 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 30,495 euro potrebbe fare invertire al ribasso la tendenza di breve periodo. In questo caso le quotazioni di STMicroelectronics potrebbero spingersi fino in area 28 euro.

La valutazione del titolo STMicroelectronics

Secondo i multipli di mercato qualunque sia la metrica utilizzata il titolo STMicroelectronics risulta essere sottovalutato. Ad esempio, la società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 9,35 per 2022 e di 9,11 per 2023, la società è tra le più economiche sul mercato. A livello europeo, poi, se si confronta con il valore medio del PE si vede che le azioni STMicroelectronics sono sottovalutate di oltre 50%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre il 60%. Anche il rapporto EV/EBITDA conferma come STMicroelectronics sia uno dei titoli più sottovalutati del settore semiconduttori.

Infine, ricordiamo che l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Basti pensare che l’indice di liquidità, sia di breve che di lungo periodo, sia molto superiore a 1 a testimonianza della solidità finanziaria del gruppo. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione è inferiore al 30%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo STMicroelectronics il consenso medio, riportato su riviste specializzate, è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 75% circa.

Dopo un ribasso come non si vedeva dal 2018, le azioni STMicroelectronics partono al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 8 luglio a quota 30,825 euro, in rialzo del 2,10% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliera

