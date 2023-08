Come assumere vitamina D naturalmente? Ecco 5 alimenti ideali da consumare invece dei soliti integratori

La vitamina D è utile all’organismo per tante ragioni. Se vuoi integrarne di più, potresti rivolgerti alla tavola. Alcuni cibi ne conterrebbero in buona quantità, tanto da risultare un buon compromesso. Ecco come assumere vitamina D naturalmente e perché è così importante per noi.

Ogni estate ritorna un tema particolarmente sentito in ambito di salute: la vitamina D. La sua assunzione è importante, soprattutto a livello di sangue e ossa. Spesso la si integrerebbe grazie all’esposizione ai raggi solari. Tuttavia, questo potrebbe non bastare per accumularne nell’organismo livelli accettabili.

Ecco, allora, che entra in gioco l’alimentazione. Ci sarebbero ingredienti, che possiamo trovare al supermercato, che apporterebbero discrete quantità di questo nutriente essenziale. Cinque, in particolare, li abbiamo individuati tra la vasta selezione di cibi che compongono la nostra dieta. Vediamo meglio di quali parliamo e alcuni consigli.

La soglia ottimale

Forse ci staremo chiedendo quale sia il range entro il quale i livelli di vitamina D si possano considerare a posto. Anche se non tutte le società scientifiche sarebbero concordi nel definirli, si può comunque fare riferimento al quadro italiano. Da noi, nello specifico, i valori ottimali sarebbero tra 12 e 40 ng/mL. Il fabbisogno quotidiano, invece, si stimerebbe intorno alle 400 unità (senza considerare i fattori di rischio).

Se tramite esami specifici, come quelli del sangue, avessimo scoperto di non averne abbastanza, potrebbero risultare utili gli integratori. Non facciamo però di testa nostra, ma assumiamoli solo dopo un parere medico. In alternativa ecco che, come avevamo precisato in precedenza, torna utile la solita dieta.

Come assumere vitamina D naturalmente con queste 5 fonti alimentari

Anche se in modeste quantità, quello che mangiamo potrebbe aiutare ad assumere vitamina D. In particolare, ci sarebbero cinque alimenti consigliati dagli esperti. Al primo posto si posiziona un derivato del pesce. Parliamo dell’olio di fegato di merluzzo, che ne conterrebbe tra 90 e 250 μg/100 g. Subito dietro troviamo due specie ittiche vere e proprie. Si tratta del salmone d’acquacoltura (6-10 μg/100 g) e dello sgombro selvatico (5-8 μg/100 g). Oltre a questi, sarebbero utili all’assunzione della vitamina “del sole” anche il tuorlo d’uovo e latte con cereali.

Il vantaggio di questi ingredienti è che, se posti nel programma di una dieta bilanciata, non dovrebbero presentare rischi in relazione alla quantità consumata. Sarebbero, dunque, una delle risposte alla domanda su come assumere vitamina D naturalmente. Ricordiamo, infine, che ultimamente esisterebbero in commercio i cosiddetti cibi “arricchiti”. In pratica, sarebbero prodotti integrati con vitamina D. Oltre ad alcune tipologie dello stesso latte e cereali sopracitato, si includerebbero certi prodotti da forno come il pane.

