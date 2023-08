Foto e selfie da urlo in spiaggia? 6 pose che snelliscono consigliate dalle influencer

Inutile negarlo, viviamo in un’epoca in cui l’immagine fa molto. Tra foto e selfie, passiamo ore delle nostre giornate a postare la nostra immagine. Spesso, quel che vediamo sui social passa attraverso il filtro di Photoshop e altri programmi di foto-ritocco. Ma se volete evitare la tecnologia, ci sono alcuni semplici trucchetti da mettere in pratica per apparire in forma smagliante negli scatti fotografici. Ve li sveliamo nel nostro articolo.

La moda dei selfie spopola tutto l’anno. Ma è proprio in estate che assistiamo ad un vero e proprio boom. Tutti vogliono immortalarsi al meglio in località paradisiache. E poi, ovviamente, postare le foto sui propri profili social, alla ricerca di like e nuovi follower. Viviamo in una società in cui si dà moltissima importanza all’estetica. Prima di procedere con l’articolo, vogliamo però precisare che moltissime immagini che vediamo su internet sono frutto di sapienti ritocchi. Inutile quindi disperare e andare alla spasmodica ricerca di modelli irraggiungibili. In ogni caso, possiamo migliorare la nostra immagine in foto applicando qualche trucchetto del mestiere.

6 consigli per foto e selfie da urlo in spiaggia e non solo

Preferire le foto dall’alto, piuttosto che dal basso. L’inquadratura dal basso fa sembrare tutti più grassi ed enfatizza un eventuale doppio mento.

La postura fa molto. Schiena dritta, petto in fuori e addome indentro. Inarcare la schiena è utile per mettere in risalto la scollatura. Al contrario, evitare invece spalle curve, pancia spinta in avanti e addome rilassato.

Oltre che sulla postura, per apparire più snelle e filiformi in foto, è importante apportare i giusti accorgimenti anche sui lineamenti del volto. Ricordati quindi i tenere sempre il mento leggermente all’insù. Così facendo, la pelle sotto al mento sarà bella distesa, evitando il doppio mento.

Inoltre, via libera ai sorrisi spontanei: donano luce all’espressione del viso e al tempo stesso regalano un’espressione più rilassata e distesa.

Un altro trucco per apparire più magra in foto, è mettere un piede davanti all’altro così da ridurre – a livello ottico – la circonferenza del giro coscia.

Per gli scatti a figura intera, l’ideale è posizionare il corpo a 45 gradi, con la faccia rivolta verso la fotocamera e le mani poggiate sui fianchi. Infine, se avete la possibilità di scegliere l’outfit, puntate su abiti scuri o a righe verticali.

Le pose giuste per sembrare più magre

Oltre a fare foto e selfie da urlo in spiaggia, è bene apparire filiformi tutto il giorno.

Quando siete sdraiate a prendere il sole, stese sulla schiena e con le braccia lungo il corpo, piegate una gamba poggiandola sopra l’altra, tenendo il ginocchio aperto verso l’esterno. Ed ancora, girate il capo verso un lato. In maniera del tutto naturale porterete la pancia in dentro e i muscoli addominali si allungheranno. Risultato visivo? Pancia piatta e coscia più lunga e soda.

Sempre in posizione supina, piegate tutte e due le ginocchia appoggiando i piedi a terra. Le cosce appariranno sode e toniche.

Infine, la posizione semi-sdraiata, con i gomiti appoggiati e le gambe incrociate, è perfetta perché permette di contrarre gli addominali.

