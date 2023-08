Apparecchi la tavola sempre a caso? Scopri le 3 più importanti regole del bon ton per evitare figuracce

Scopri come posizionare tovaglioli, piatti e bicchieri per rendere la tua tavola elegante e di classe.

Siamo sempre impegnati tra mille impegni quotidiane. Non è mai facile far conciliare il lavoro, le faccende domestiche, lo sport e tutte le altre attività possibili e immaginabili.

Per questo motivo, spesso facciamo distrattamente alcune mansioni che, in realtà, potrebbero rivelarsi davvero soddisfacenti. Una di queste è proprio l’apparecchiare la tavola.

Quante volte buttiamo sul tavolo bicchieri e posate a caso, senza seguire una vera logica? In realtà, se solo provassimo ad apparecchiare la tavola secondo certi criteri, scopriremmo quanta soddisfazione potrebbe dare questa piccola e semplicissima azione.

Preparare la tavola con cura, infatti, è un gesto di amore e attenzione nei confronti delle persone che divideranno con noi il pasto. Esprime amore, e può essere anche molto funzionale.

Secondo il galateo, infatti, esistono delle regole ben precise per sistemare utensili ed elementi vari sulla tavola. Dovremmo fare attenzione solo a 3 piccoli particolari, e la nostra tavola sembrerà subito più confortevole e curata.

Apparecchi la tavola sempre a caso? Se seguirai queste indicazioni tutto sarà più funzionale

Una tavola ben imbandita riempie il cuore solo a guardarla. Quando tutto è in ordine, anche l’atmosfera sembra subito più intima, e mangiare diventa un piacere per il cuore, oltre che per il palato.

Il primo step è stendere sul tavolo una bella tovaglia. Ma cosa si intende per “bella tovaglia”? Ognuno, ovviamente, ha i propri gusti, e non siamo qui per sindacare sui gusti personali.

Ciò che, invece, dovremo considerare sarà il materiale e la fantasia. Per andare sul sicuro, infatti, sarà bene scegliere una tovaglia in cotone o, ancora meglio, in lino. Entrambi questi materiali sono molto eleganti, e non ci faranno mai sbagliare.

Per quanto riguarda la fantasia, invece, sarà meglio optare per qualcosa di soft, anche tinta unita, al posto di fantasie troppi vivaci o con colori troppo accesi.

La parte più importante: i bicchieri

Una tavola ben apparecchiata non prevede mai più di 4 bicchieri a persona, ma neanche meno di 2. Quest’ultimo, infatti, sarà il numero perfetto. Per non sbagliare, dovremo considerare dei bicchieri a calice, tendenzialmente più eleganti: il più grande sarà per l’acqua, il secondo sarà destinato al vino.

Piatti sì, ma con criterio

Apparecchi la tavola sempre a caso? Allora, probabilmente, troverai sempre qualche briciola o macchia sulla tua tovaglia. Questo problema nasce perché non utilizzi il sottopiatto, più grande, da tenere sempre come base. Questo piatto non andrà mai tolto dal tavolo, ma ci accompagnerà fino alla fine del pasto.

Il bello di questo ulteriore piatto è la sua funzione decorativa. L’ideale, infatti, sarà sceglierlo di un colore vivace, in contrasto con il piatto principale. In questo modo, la nostra tavola godrà anche di un’armonia cromatica.

Anche i tovaglioli hanno la loro importanza

Non dimentichiamo, infine, di controllare il posizionamento dei tovaglioli. In questo senso, infatti, i tovaglioli sono anch’essi un elemento decorativo, che dovremo scegliere con attenzione.

Per fare la scelta migliore, basterà rispettare 2 criteri. Il primo è quello di sceglierli di stoffa e non di carta, esattamente come accade per la tovaglia. In secondo luogo, dovranno essere posizionati sul tavolo in forma triangolare, per conferire eleganza all’insieme.

Lettura consigliata

Invece del classico crudo e melone, ecco 3 antipasti freschi e veloci da preparare che ti faranno sognare