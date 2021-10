La casa è il nostro nido e, come tale, deve rispecchiare chi ci vive. La scelta di uno stile fa già molto. E, in questo, arredamento, mobilio e suppellettili vari vengono in aiuto. Un po’ più problematica diventa invece la questione delle pareti. Delle pareti bianche, o comunque spoglie, impoveriscono un ambiente. A tal proposito, abbiamo pensato a delle idee creative da suggerire. Spunti da cui farsi ispirare e che possono diventare l’occasione per dedicare un fine settimana al restyling della propria casa.

Idee particolari per arredare le pareti di casa in maniera originale senza i soliti quadri per stupire gli ospiti

Le classiche mensole

Partiamo dalla soluzione più semplice che può andare bene anche ai più tradizionalisti: le classiche mensole dove appoggiarvi libri, candele decorative, piantine e piccoli vasi di fiori, souvenir collezionati nel corso dei nostri viaggi etc. Liberando la creatività, possiamo sistemare le mensole in maniera ordinata oppure giocando con gli spazi per creare del dinamismo.

Disegni minimalisti

Per una casa in stile industrial, magari con le pareti in mattone, o in stile minimalista e contemporaneo, sono perfetti gli skyline. In genere si tracciano i contorni di alcune città iconiche facilmente distinguibili, come Parigi, Londra, New York. Un’idea molto particolare per realizzare ciò è di utilizzare, anziché la classica pittura murale, dei fili elettrici da sistemare ad hoc.

Consideriamo ora non tanto l’arredo e gli spazi abitativi quanto piuttosto le passioni di chi ci vive. Pensiamo ad esempio a chi ha la passione dei viaggi. Ecco alcune idee particolari per arredare le pareti di casa in maniera originale senza i soliti quadri per stupire gli ospiti.

Un viaggiatore che si rispetti non può non avere appesa in casa almeno una cartina geografica. Decisamente simpatiche le mappe in sughero dove inserire una puntina in ogni Paese visitato oppure la scratch map, una cartina realizzata come se fosse un “gratta e vinci”: al ritorno da ogni viaggio, basterà grattare con una monetina il Paese appena visitato. Un elemento d’arredo super personalizzato che rimane anche un bellissimo ricordo. Ed ogni volta che vi si butta lo sguardo, si ha modo di sognare la prossima meta.

Scritte & Co

Ognuno di noi ha delle frasi o dei motti che meglio lo rappresenta. Perché allora non occupare una parete del soggiorno o la parte di muro sopra la testata del letto con la nostra scritta del cuore?

I modi per poter realizzare questo effetto sono numerosi. In base allo stile del resto dell’arredo, possiamo scegliere tra un vero e proprio murales, adesivi appositi o scritte luminose molto pop.

Un po’ meno artistica, ma decisamente pratica, la soluzione di occupare gran parte di una parete della cucina con una maxi lavagna dove, oltre a segnare la lista della spesa e gli appuntamenti vari, possiamo lasciare messaggi simpatici e affettuosi per gli altri componenti della famiglia.

