Il rossetto rosso ci piace molto e amiamo indossarlo spesso. Certo, però, a volte ci chiediamo se non sia eccessivo indossarlo di giorno e riservarlo piuttosto alla sera. In realtà, si può tranquillamente mettere il rossetto rosso anche durante l’intera giornata, a partire dalla mattina. Basta tenere a mente le regole di un make up improntato sulla linea della semplicità.

Il trucco, inoltre e nel complesso, deve essere indicato anche per il nostro colore di occhi, in abbinamento con il rossetto rosso.

Iride e make up labbra

Partiamo da un dato di fatto, che altro non è che una delle basilari regole del make up a regola d’arte. Quando si indossa un rossetto abbastanza acceso e sgargiante come il rosso, il trucco occhi abbinato deve essere maggiormente leggero. Questo per evitare al volto un effetto troppo pesante in stile maschera. Allo stesso modo, quando si truccano particolarmente gli occhi, il rossetto deve essere velato e impercettibile.

Il nostro caso, però, è il primo citato, quello del trucco labbra accentuato dal colore rosso. Per cui, spiegheremo come realizzare un trucco giorno semplice, partendo da labbra scarlatte. In particolare, suggeriremo abbinamenti l’uno ideale per chi ha gli occhi scuri e nocciola e l’altro per l’iride verde.

Il trucco giorno semplice con rossetto rosso ideale per occhi scuri o verdi

Innanzitutto partiamo dalla scelta del nostro rossetto rosso. Le nuance sono varie e alcune di esse saranno quelle che si accordano perfettamente a un dato tipo di incarnato. Si deve quindi individuare il sottotono della pelle tra caldo o freddo. La pelle olivastra avrà un sottotono freddo mentre quelle rosate, dorate o ambrate avranno un sottotono caldo.

Il trucco viso con labbra rosse deve essere molto curato quindi andrà applicato un primer per uniformare l’incarnato. Successivamente si dovrà stendere un fondotinta liquido leggero a effetto naturale.

Veniamo ora agli occhi scuri. L’occhio marrone può permettersi il rosso acceso sulle labbra e anche il porpora. Il trucco occhi può vertere sull’uso di ombretti in toni neutri. Come grigio, beige, giallo o nude. Si dovranno applicare eyeliner e mascara neri in modo leggero ed esclusivamente sulla palpebra mobile.

Invece, gli splendidi occhi verdi vanno abbinati a un rossetto rosso tenue, ma luminoso. Possono risaltare in modo semplice con una sottile riga di eyeliner superiore. Questa abbinata a generose passate di mascara volumizzante, che apre le ciglia a ventaglio.

Eventualmente, si può provare ad accentuare il candore dello sguardo. Per farlo si può passare la matita bianca sul bordo interno della palpebra inferiore. Per completare il trucco viso, si potrà stendere un blush rosa o pesca sulle guance.

Dunque, ecco il trucco giorno semplice con rossetto rosso perfetto per visi con occhi scuri e verdi.

Lettura consigliata

Sveliamo il trucco perfetto da abbinare a vestiti rossi o scarlatti e 3 consigli per essere impeccabili e imitate