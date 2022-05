Un giardino privato è uno spazio esterno che ci permette di vivere all’aria aperta svariati momenti della giornata durante la bella stagione. In genere, chi ha un giardino ama coltivare piante e fiori. Esistono varietà molto particolari. Ve n’è una, ad esempio, che dà vita a romantiche nuvole di minuscoli fiori candidi. Oltre alla parte più estetica, un giardino offre anche la possibilità di creare un proprio orto. Con i giusti accorgimenti, possiamo coltivare una grande quantità di frutti e ortaggi, come fragole, pomodori, insalata, zucchine e molto altro ancora. Per il mese di maggio c’è un elenco di colture ben specifico da seminare, ad esempio.

Un giardino è un’area dove godere momenti di sano relax. Per questo, molti lo allestiscono con un dondolo, oppure con tavolo e sedie per gustare pranzi e cene all’aperto durante la bella stagione. Chi ha sufficiente spazio, può addirittura scegliere di fare una piscina, dove rinfrescarsi in tutta privacy e comodità durante le giornate più calde. Per arredare un giardino, però, non è necessario arrivare a soluzioni così importanti e impegnative, anche dal punto di vista economico. Come vedremo tra poco, con un po’ di fantasia possiamo rendere il nostro giardino assai grazioso, anche se lo spazio a disposizione è poco.

Come arredare e abbellire un giardino grande o piccolo spendendo pochi soldi, oltre a prendersi cura di orto, piante e fiori

Gli elementi che saranno i nostri alleati per questa divertente impresa sono pietre e sassi. Li possiamo acquistare ma possiamo anche utilizzare quelli raccolti nel corso degli anni al mare o sulle rive di un lago o di un fiume. Pietre e sassi sono elementi che si prestano per svariate tipologie decorative. Nel caso di un giardino bello ampio, possiamo creare sentieri che conducono all’ingresso di casa. Se il terreno presentasse dislivelli, potremmo pensare ad una scalinata rocciosa. In quest’ultimo caso, ovviamente, avremmo bisogno di pietre molto grosse e stabili. Per realizzare un sentiero possiamo giocare con le forme, donando loro ad esempio un andamento sinuoso e non lineare.

Possiamo inoltre creare contrasti cromatici. Tracciare i bordi con sassi più grossi e scuri, per poi riempire la zona del passaggio centrale con sassolini piccoli e più chiari. Ma questa è solo un’idea. Liberando la fantasia, le possibilità sono molto varie. Sulla base dello stesso principio, possiamo sistemare pietre e sassi per formare aiuole o bordure, da riempire poi con tulipani o altri fiori. Se il nostro giardino avesse dimensioni ridotte, potremmo usare pietre e sassi per creare un piccolo angolo zen o simpatiche decorazioni. In tal caso, potremmo anche dipingere i nostri sassi. Assemblando elementi piccoli e più grandi, possiamo così dar vita a buffi animaletti, come coccinelle, bruchi e gufetti.

Ancora 2 idee adatte anche per un semplice balcone

Prendiamo dei sassi, tutti più o meno della stessa misura. Utilizzando la colla a caldo, incolliamoli sulle pareti esterne dei vasi fino a ricoprire l’intera superficie. Ecco qui dei vasi molto particolari ed originali che stanno bene anche su terrazzi e davanzali. Infine, con pietre e sassi possiamo creare “piante finte”. Basterà dipingerli di verde e disegnarvi sopra dei trattini neri o dei micro fiorellini rossi, rosa e gialli. Sistemarli, poi in verticale in un vasetto, ed ecco, così, dei simpatici cactus. Ecco quindi come arredare e abbellire un giardino in maniera gradevole ed originale senza spendere un patrimonio.

