Tutti eseguiamo la raccolta differenziata dei rifiuti. È una buona pratica con cui contribuiamo al benessere dell’ambiente. Se, all’inizio, separare carta, plastica, secco e umido poteva risultare complicato, ormai tutti siamo ben abituati. La gestione separata dei rifiuti è diventata praticamente una normalissima attività della nostra vita quotidiana. Un gesto che compiamo in maniera pressoché automatica. Tuttavia, indipendentemente dall’indiscutibile utilità di questa prassi, vi è un problema pratico difficile da eliminare.

La gestione separata dell’immondizia implica la presenza di più bidoni della spazzatura. Questi sono spesso molto ingombranti e, di conseguenza, occupano parecchio spazio. Ma non solo. Oltre al problema logistico degli spazi, i bidoni dell’immondizia sono anche molto brutti da vedere. In cucina, o in casa, li possiamo sistemare all’interno di un apposito mobiletto dotato di ante. Ovviamente, questa soluzione è però possibile se si tratta di bidoncini di piccole dimensioni.

Ma come fare coi bidoni grandi? In genere, questi li teniamo in giardino oppure sul balcone. Di certo, però, non sono un gran bel vedere. Specie durante la bella stagione, quando gli spazi aperti si vivono molto di più. In questo articolo andremo a dare utili suggerimenti per camuffare i bidoni dell’immondizia e non rovinare l’estetica di meravigliosi giardini in fiore o splendide e accoglienti terrazze ben arredate.

3 utilissime idee per nascondere i bidoni dell’immondizia in casa, giardino e sul balcone senza spendere troppi soldi

Cominciamo con un suggerimento rivolto a chi è pratico con il fai da te. Infatti, potremmo costruire una sorta di recinto all’interno del quale richiudere i nostri bidoni della spazzatura. Come materiale si può utilizzare il classico legno, ma va benissimo anche il pallet. Per un effetto molto naturalistico, potremmo optare per delle canne di bambù. Quest’ultima soluzione la si può però adottare se la posizione in cui sistemeremo il nostro recinto è ben riparata. Le canne di bambù, infatti, sono molto delicate e potrebbero spezzarsi, ad esempio in caso di vento.

Vediamo ora una soluzione meno complicata. Nascondere i bidoni dietro ad una fioriera verticale. Basterà sistemare davanti ai nostri bidoni un graticcio di legno sul quale far crescere una bella pianta rampicante, tipo edera, gelsomino o bouganville. In alternativa alle piante rampicanti, potremmo più semplicemente agganciare alle varie grate dei vasetti contenenti piante e fiori.

Ed infine, la soluzione più semplice e più economica

Concludiamo con un suggerimento davvero semplicissimo. Chi non è pratico con il bricolage o coloro che sono negati con la cura di piante e fiori, possono rivestire i bidoni della spazzatura con una carta adesiva. In commercio se ne trovano di varie fantasie. Per un risultato armonioso con il contesto, il suggerimento è quello di optare per fantasie floreali o che, comunque, richiamano il mondo vegetale. Ecco quindi 3 utilissime idee per nascondere i bidoni dell’immondizia.

