Come apparire più alta e magra in foto? Ecco i consigli di Kim Kardashian per essere perfetta anche senza filtri

Ecco i consigli di Kim Kardashian per essere perfetta in foto senza filtri-foto da Instagram

Sei poco fotogenica e non sai mai qual è la posizione migliore per sembrare più alta e magra? Non temere, ecco tutti i consigli di una delle donne più social al Mondo: Kim Kardashian. Scopriamo i suoi segreti per scattare delle foto sempre perfette.

Nell’era dei social, le foto sono diventate un mezzo per ricevere like, ammirazioni e commenti. Non sono più oggetti da conservare gelosamente in un cassetto, che raccontano una storia ed evocano emozioni.

Le foto che pubblichiamo appaiono a tutti quelli utenti che interagiscono con i nostri profili. Ecco perché, per molti, è importante scattare il selfie perfetto.

Non è sempre facile raggiungere questo obiettivo. In un Mondo fatto di comunicazione digitale, le foto sono una vera e propria vetrina dove, purtroppo, si vuole sempre apparire al meglio e più in forma che mai.

Non basta avere un telefono con una telecamera super potente, per ottenere degli scatti top. Ma è necessario trovare la luce giusta, l’angolazione e la posizione perfetta.

Come apparire più alta e magra in foto? I segreti di Kim Kardashian

Come fanno le celebrity a nascondere i difetti e scattare sempre il selfie perfetto?

Ci sono molte star che hanno svelato il loro segreto. Una tra tutte Kim Kardashian. Modella, imprenditrice, personaggio televisivo. Nel 2015 è stata inserita dal “Time” nella lista delle 100 persone più influenti al Mondo. Classe 1980, Kim si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie al reality “Al passo con i Kardashian”.

Kim Kardashian possiede un profilo Instagram seguito da milioni di follower. Qui troviamo tutti i suoi scatti perfetti.

La regina dei social ha svelato al Mondo intero i suoi trucchetti per ottenere foto e selfie davvero pazzeschi.

Iniziamo dalla luce. L’illuminazione giusta è importante per ottenere un risultato finale incredibile. Direzioniamo le luci verso il viso, così nasconderemo i difetti.

Occhio alla posizione perfetta!

È importante conoscere se stessi e capire qual è la posizione giusta. La migliore è quella leggermente di profilo, con il mento basso, posizionando il cellulare un po’ più in alto degli occhi. Incliniamo la testa a destra o sinistra. Puntiamo gli occhi sempre verso la telecamerina del telefono, così da avere uno sguardo più sensuale.

Se decidiamo di scattare un selfie, allora, utilizziamo la tecnica del contouring per alzare gli zigomi, nascondere i difetti e illuminare.

Come apparire più alta e magra in foto? Attenzione a questi particolari. Posizioniamo una gamba davanti all’altra. Non incurviamo la schiena, giriamoci leggermente di lato e poggiamo le mani sui fianchi (braccia staccate dal corpo).

Capelli e accessori

Per snellire la figura, non sottovalutiamo l’acconciatura. Una coda può farci apparire più alte.

Un ultimo consiglio. Indossiamo una cintura stretta per esaltare il punto vita e una collana lunga per slancia la figura.