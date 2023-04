Quante docce fanno alla settimana Brad Pitt e Johnny Depp? La risposta fa rimanere di stucco

Sono belli, ricchi, desiderati, sembrano perfetti come gli dei dell’Olimpo, eppure anche loro hanno difetti che certe volte si sentono. Alcune star di Hollywood si lavano poco e puzzano ma risparmiano sulla bolletta che alla fine del mese non li manda sul lastrico.

È stato l’amore di 2 tra le donne più potenti e belle del cinema come Jennifer Aniston e Angelina Jolie. È Brad Pitt sex symbol dagli anni anni Novanta fino a oggi e uomo più desiderato del Pianeta. Avrebbe una particolare abitudine. Per risparmiare l’acqua in quanto convinto ecologista non farebbe la doccia. Si laverebbe con le salviette per i neonati. E le bollette a fine mese sarebbero sorprendenti.

Secondo l’ex presidente del Wwf Pratesi sarebbe necessario fare una doccia alla settimana, il sabato mattina, per salvare il Pianeta colpito gravemente dalla carenza di acqua.

Non è certo se Brad Pitt odi lavarsi. Nei film lo vediamo spesso mangiare e mai protagonista di scene sotto la doccia. Quel che è certo è che sono anni che segue questo principio e molti si sono chiesti se i fallimenti in campo sentimentale non siano dipesi dalla peculiare abitudine. Sicuramente le bollette che arrivano a fine mese lo consoleranno.

Usare l’acqua con parsimonia

Se ci chiediamo quante docce alla settimana fanno le star, dobbiamo sapere che Johnny Depp si lava pochissimo. A quanto pare i vestiti sciatti e l’aspetto trasandato non sarebbero parte di un look scelto appositamente. Rispecchierebbe il suo reale stile di vita. Si lava raramente, non gli piace fare la doccia e l’igiene non sarebbe una priorità.

Ma il protagonista di Pirati dei Caraibi sarebbe in buona compagnia. Anche Di Caprio farebbe la doccia solo 2 volte a settimana, Ashton Kutcher e Mila Kunis lavano i figli solo se li vedono sporchi. L’ex marito di Demi Moore si laverebbe ascelle e parti intime tutti i giorni ma nient’altro. Dopo la palestra si sciacquerebbe la faccia per levare il sale del sudore ma niente doccia.

Quante docce fanno alla settimana i vip e quante dovrebbero farne

Secondo uno studio inglese la differenza tra il tempo che passano gli uomini in doccia e quello delle donne sarebbe minimo, cioè 39 secondi circa. Il 71% delle donne impiegherebbe meno di 10 minuti, il 26% delle donne meno di 5. Sono numeri che devono essere migliorati se pensiamo che un minuto di doccia calda corrisponderebbe a 1 giorno di energia elettrica utilizzata da una famiglia di 3 persone. Da questo punto di vista potrebbero aiutare i soffioni programmati che ci dicono in tempo reale quanto consumare e come fare per non sbagliare.

Secondo la scienza invece 1 doccia al giorno sarebbe un numero elevato. Per tutelare la salute dell’epidermide dovremmo fare 3 docce a settimana in modo che il pH non venga alterato. Alcuni batteri presenti nella pelle sono fondamentali e non devono essere eliminati. Lavarsi meno e in maniera più intelligente fa bene a noi e anche all’ambiente. Non è necessario esagerare come fa qualche star che vediamo nei film che guadagnano di più al cinema.