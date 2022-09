Cosa succederà all’economia? Questa è la domanda delle ultime settimane. Domani sicuramente la FED, che decide sui tassi di interesse, darà delle indicazioni sull’attuale congiuntura del ciclo economico, su come potrebbe evolversi lo scenario e quali potrebbero essere le prospettive. Frattanto il dollaro americano si mantiene forte contro yen e le altre valute internazionali.

Procediamo per gradi.

Cosa hanno fatto ieri i mercati americani? La chiusura della giornata è stata la seguente:

Dow Jones

31.019,68

Nasdaq C.

11.524,57

S&P 500

3.899,89.

Come andrà oggi la Borsa?

Come andranno i mercati nei prossimi mesi? Saliranno come da previsione?

In rosso, la previsione per il 2022. In blu, la strada seguita dai mercati americani da inizio anno fino alla chiusura del giorno 16 settembre.

Settimana decisiva, e la FED potrebbe dare l’input per una fase direzionale. In quale direzione andranno i prezzi? Al momento la tendenza di breve e lungo è ribassista. Quando si uscirà dalla crisi dei mercati? La statistica vuole al massimo entro marzo prossimo, poi si vedrà cosa accadrà realmente. Si monitoreranno gli sviluppi dei prossimi giorni per il breve termine.

Come andrà oggi la Borsa e quali sono i pericoli

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.559. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 32.505.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 11.337. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 12.271.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.838. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

APPROFITTA ORA! 15 giorni GRATIS di Previsioni multidays e settimanali

Il tentativo di rimbalzo di ieri, oggi è alla prova. Una chiusura odierna sotto i minimi di inizio settimana potrebbe far scattare forti vendite.

Come investono i nostri Trading systems

Rimangono Flat, e al momento fra i titoli guida di Wall Street non segnalano azioni che potrebbero andare in direzionale.

Lettura consigliata

Cosa muove i mercati in questo momento?