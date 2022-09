Perché whatsapp non fa ascoltare i messaggi vocali all’orecchio e come risolvere

Sono tante le app di messaggistica istantanea disponibili sui nostri cellulari, ma indubbiamente una delle più diffuse è Whatsapp.

Per whatsappare con un contatto è necessario disporre del suo numero o di avervi già una chat. Potremo inviare messaggi di testo, immagini, video e aggiungere reazioni ai messaggi ricevuti.

Grande successo riscuotono poi i messaggi vocali, comodi e immediati. Può capitare, però, talvolta che whatsapp non funzioni in tal senso. Infatti, aprendo i messaggi vocali ricevuti o inviati potrebbero non sentirsi.

Come sistemare l’audio

Per quanto riguarda i vocali possiamo disporre di due modalità di ascolto, una pubblica e una privata. Nel primo caso si utilizzerà il viva voce e dunque saranno udibili da chiunque si trovi nei dintorni. Una cosa dunque da non fare su WhatsApp se si è in luoghi pubblici per non arrecare disturbo agli altri.

Qualora non dovesse funzionare l’audio, potrebbe essere necessario configurare il microfono. Su iPhone andremo nelle impostazioni generali, cliccheremo su WhatsApp e autorizzeremo l’uso del microfono. Su Android, invece, cliccheremo dall’app sulle impostazioni che si trovano selezionando le lineette in alto a destra. Questo sarà utile anche quando non si sentono i video su WhatsApp.

Solitamente, è preferibile, però, avvicinare il telefono all’orecchio per sentire il messaggio al pari di una normale telefonata. In questo caso useremo il normale altoparlante grazie alla percezione del sensore posto su qualunque smartphone.

Qualora questa procedura non dovesse andare liscia, andiamo a scoprire perché whatsapp non fa ascoltare i messaggi vocali all’orecchio. I motivi potrebbero essere vari.

Se anche durante le chiamate non ci sentono, non funziona il microfono, il che si potrebbe risolvere o richiedere un intervento tecnico.

Assicuriamoci, però, che il volume del telefono sia attivo e di non averlo in modalità silenziosa, premiamo dunque il tasto laterale per alzarlo.

Perché whatsapp non fa ascoltare i messaggi vocali all’orecchio e come risolvere

Un metodo classico ma spesso efficace per diversi problemi è spegnere il telefono e riavviarlo. Talvolta è semplicemente un po’ sovraccarico e questo crea intoppi di funzionamento.

D’altronde, lo stesso WhatsApp capita risulti pesante e che sia anche tra le applicazioni che consumano più batteria. Alla base del malfunzionamento potrebbe esservi anche la necessità di aggiornare il software. Un aspetto importante, tanto è vero che su alcuni cellulari dal sistema vecchio non funzionerà più.

Non meno importante anche aggiornare l’app. Per fare un nuovo aggiornamento basterà scaricarlo dal Google Play Store per Android e dall’App store per iPhone. Se non si aggiorna WhatsApp potrebbe dipendere da un sistema obsoleto che non lo supporta o dallo spazio.

Utile quindi liberare lo spazio della memoria interna del telefono e fare pulizia su WhatsApp, eliminando chat e file.

Infine, i vocali non udibili in modalità privata potrebbero dipendere da un nostro errore. Poiché entra in funzione tramite il sensore, se qualche dito dovesse trovarsi sullo schermo, non funzionerà. Solitamente, in questo caso è indicativo lo schermo del cellulare che rimane acceso e non spento, nonché l’interrompersi dell’audio dopo qualche secondo.

Ebbene, basterà tenere lo schermo puntato sull’orecchio e reggere il telefono dalla parte posteriore.

