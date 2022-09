Dopo una discesa da inizio anno di quasi il 20% molti iniziano a chiedersi quando conviene investire in azioni, e quali siano le più convenienti. Quotate sulle Borse americane e sugli altri mercati internazionali, ci sono molte azioni ad alto dividendo e anche sottovalutate di molto rispetto al fair value stimato dagli esperti. Dopo l’escursione dei prezzi della scorsa settimana, è il momento di tornare a essere compratori di azioni, ETF e fondi comuni di investimento?

Procediamo per gradi.

La seduta di contrattazione del 16 settembre ha chiuso ai seguenti livelli:

Dow Jones

30.822,42

Nasdaq C.

11.448,40

S&P 500

3.873,32.

Come sta andando la Borsa americana?

Le previsioni di lungo termine

In rosso, la previsione per il 2022. In blu, la strada seguita dai mercati americani da inizio anno fino alla chiusura del giorno 16 settembre.

La chiusura delle scorsa settimana potrebbe aver confermato definitivamente che i prezzi potrebbero prendere da ora a metà ottobre una strada divergente rispetto alle attese rialziste. Si attendono ulteriori conferme dalla settimana appena iniziata.

Ma il ribasso che è iniziato a genaio per le principali Borse mondiali potrebbe essere archiviato da subito?

Le probabilità sono ancora al ribasso. I livelli da monitorare in chiusura di questo mese sono i seguenti:

Dow Jones

34.282

Nasdaq C.

13.182

S&P 500

4.326

Se il mese di settembre chiuderà sotto questi livelli, probabilmente, secondo i Trading systems proprietari, durante il mese di ottobre verranno raggiunte le seguenti aree di prezzo:

Dow Jones

29.500/29.000

Nasdaq C.

10.600/10.300

S&P 500

3.600/3.400.

Come sta andando la Borsa americana e dove è diretta

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 30.867. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 32.505.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.461. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 12.271.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.960. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

Comprare o vendere azioni?

I Trading systems proprietari proiettano ribassi da ora in poi, anche se alcuni oscillatori sono in divergenza. Oggi sarà importante per capire se gli ultimi giorni di ribasso siano stati o meno un falso segnale, e se da ora inizia una fase ribassista di diversi punti percentuali.

Su quale titolo investire oggi?

Meglio attendere sviluppi dalla giornata odierna.

