Inizio di settimana in rosso, anche se nelle ultime ore sembrano formarsi degli swing rialzisti sulle barre orarie. Cosa fare con gli investimenti e i propri risparmi in Borsa da ora in poi? Vendere azioni in perdita, mediare i prezzi o comprare di lungo termine?

Si dovrebbero vendere azioni in perdita soltanto se è stato raggiunta la massima perdita sopportabile.

Mediare i prezzi dovrebbe essere sconsigliato.

Per comprare azioni di lungo termine, sarebbe preferibile destinare una parte minima del portafoglio. Scegliere azioni sottovalutate e ad alto dividendo.

Come investire e comportarsi e non fare errori comportamentali con questa volatilità?

Alle ore 15:45 della giornata di contrattazione del 19 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini azionari analizzati:

Dax Future

12.766

Eurostoxx Future

3.484

Ftse Mib Future

21.950

S&P 500 Index

3.862,71.

Cosa muove i mercati in questo momento? Spaventa i prezzi quello che potrebbero decidere nel breve termine le Banche centrali. L’inflazione che non accenna a diminuire potrebbe portare a nuovi aumenti dei tassi, e quindi a una possibile recessione con effetti non solo sull’economia, ma anche sulle azioni. Si aggiunge poi la guerra in Ucraina che potrebbe durare ancora per molto tempo, l’aumento delle materie prime con i conseguenti effetti a cascata su tutti i settori produttivi. A questo poi si aggiungono le previsioni di imminenti nuovi forti ribassi (anche del 20%) di alcuni fund manager.

Cosa fare con le azioni e i mercati da ora in poi?

In rosso, la previsione sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 16 settembre.

I prezzi continueranno ad andare al ribasso come da tendenza, oppure torneranno al rialzo come da previsione annuale? Sono questi momenti decisivi per rispondere a queste domande.

Quale andamento dei prezzi delle Borse internazionali per questa settimana

Nonostante fosse attesa una tendenza ribassista, alcuni oscillatori predittivi proprietari evidenziavano la possibilità che, dopo un inizio della giornata di lunedì al ribasso, i prezzi sarebbero prontamente risaliti. Per questa motivo, si potrebbe assistere al seguente percorso dei prezzi: formazione del minimo nelle prime ore di contrattazione di lunedì, e poi successivo rialzo fino a venerdì.

Cosa muove i mercati in questo momento?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.916. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 13.607.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.522. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.680.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.110. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 22.765.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.960. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

Previsioni dei Trading systems

Tendenza ribassista, ma domani potrebbe ribaltare questo trend.

Cosa attendere sui mercati dopo l’apertura di domani?

C’è incertezza, e tutto dipenderà se i prezzi chiuderanno sotto i minimi odierni o sopra i massimi.

