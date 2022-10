La svolta al rialzo per il Ftse Mib Future di cui si parlava settimana scorsa è stata confermata con le quotazioni che hanno chiuso in forte rialzo come non facevamo ormai da fine luglio 2022.

La BCE, nonostante un poderoso rialzo dei tassi, è riuscita a tranquillizzare i mercati convincendoli che la banca è pronta ad agire contro la recessione. In particolare, la Borsa di Milano è stata particolarmente brillante grazie anche allo spread Btp/Bund. Il differenziale, infatti, è scivolato verso i 200 punti perdendone 50 in un mese.

Inoltre, sono arrivati gli ottimi dati di ENI che, confermando il rialzo anticipato qualche giorno fa, ha chiuso il trimestre con 5,77 miliardi di euro di utile operativo, il consensus era 4,95 miliardi di euro.

Si sono create, quindi, le condizioni per un rialzo delle Borse che, come vedremo, potrebbe avere obiettivi molto importanti.

L’atteso rialzo spinge il Ftse Mib Future verso i massimi annuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 28 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.441, in ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa al rialzo del 4,54% rispetto a quella precedente.

Dopo ben 7 sedute consecutive al rialzo le quotazioni hanno accelerato al rialzo portandosi a ridosso di una resistenza molto importante i area 22.500. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Qualora questo livello dovesse essere superato, però, la corsa a ostacoli non sarebbe ancora terminata. Un’altra importantissima resistenza in area 23.070 (II obiettivo di prezzo), infatti, si staglia lungo il percorso rialzista del Ftse Mib Future. Il superamento di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 24.565 (III obiettivo di prezzo).

La mancata rottura di una di queste due resistenze potrebbe favorire un ritorno in area 21.575. La mancata rottura di questo livello, poi, potrebbe favorire un’inversione al ribasso i cui obiettivi andranno calcolati solo successivamente al cambio di tendenza.

La chiusura settimanale ha confermato a rottura in chiusura di settimana dell’importante resistenza in area 21.270. L’atteso rialzo, quindi, spinge il Ftse Mib Future verso il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 23.240. Gli altri obiettivi, poi, potrebbero essere localizzati in area 26.400 e 29.560.

Una chiusura settimanale inferiore a 21.287, invece, potrebbe provocare una brusca inversione ribassista con possibilità di tornare almeno in area 19.600.