Le unghie incarnite sono un disturbo che i medici chiamano con il nome di onicocriptosi. Questa condizione si verifica quando l’angolo appuntito dell’unghia entra nella pelle provocando una condizione di fastidio e dolore. Le unghie incarnite si formano soprattutto nelle unghie dei piedi e nello specifico in quella dell’alluce. Siccome si tratta di una condizione dolorosa, oggi vogliamo illustrare 3 rimedi naturali efficaci contro le unghie incarnite.

Perché succede?

Questo fenomeno colpisce soprattutto gli uomini e maggiormente nella fascia d’età adolescenziale: questa fase è caratterizzata dall’aumento della sudorazione che porta all’ammorbidirsi dell’unghia e quindi alla maggiore possibilità che si scheggino e penetrino nella pelle. Anche il taglio dell’unghia è una componente fondamentale nel determinare le unghie incarnite: lasciare degli spigoli appuntiti dell’unghia porta a lacerare la pelle adiacente provocando infezioni. Inoltre, altre cause sono determinanti: una postura scorretta, scarsa igiene del piede e condizioni d’obesità possono incidere sul verificarsi di questa condizione. Una volta determinate le cause più comuni, vediamo 3 rimedi naturali efficaci contro le unghie incarnite.

L’olio essenziale d’origano

Il primo è utilizzare l’olio essenziale di origano. L’origano possiede proprietà antibatteriche ed antisettiche, ma anche analgesiche in grado di ridurre il dolore localizzato. Quello che dobbiamo fare è creare un olio da applicare nella zona interessata: 5 gocce di olio essenziale in un cucchiaio d’olio d’oliva che sarà poi da applicare massaggiando delicatamente la zona dolente. Questo massaggio, praticato due volte al giorno, aiuterà la guarigione dell’unghia in pochi giorni.

L’azione di limone e sale

Il secondo metodo vede come protagonisti il limone e il sale: insieme serviranno ad ammorbidire e disinfettare la zona. Si consiglia dunque di spremere il succo di un limone ed aggiungere un cucchiaio di sale al suo interno. Mescolare ed applicare sulla zona lasciandolo agire per circa mezz’ora. Dopodiché, sciacquare per bene la zona e ripetere una volta al giorno.

Aloe vera e tea tree oil

L’ultimo metodo da noi consigliato è quello che sfrutta le proprietà del gel di aloe vera e quelle del tea tree oil. L’associazione di questi due ingredienti permette di far guarire l’infiammazione ed evitare l’insorgere d’infezioni. Per farlo, prendere un cucchiaio di gel all’aloe vera e unire tre gocce di tea tree oil. Lasciarlo agire sulla zona per circa 20 minuti e sciacquare. Applicare questo composto due volte al giorno risolverà il problema rapidamente.

